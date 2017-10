Zo maak je de nieuwe desserthype zélf: decadente suikerdonuts Aangeboden door Lidl

12u00 0 Nina kookt In Antwerpen opende komiek Kamal Kharmach net een nieuwe donutzaak en iets verderop zijn de geliefde Hoeked Doughnuts elke avond uitverkocht. Jawel: donuts zijn dé nieuwe desserthype. Geen zin om de deur uit te gaan voor die cirkelvormige lekkernij? Dan maak je ze toch gewoon lekker zelf, want dat is écht niet moeilijk. Ook een grote hit bij kinderen!

Wat heb je nodig?

50 g boter

2 eieren

170 g suiker + extra om te bestrooien

500 g bloem + extra om te bestuiven

3 tl bakpoeder

250 ml yoghurt

snuifje zout

fituurolie

Zo maak je het:

"1. Smelt de boter. Meng de eieren met de suiker en meng de bloem met het bakpoeder en het zout.

2. Roer de yoghurt, de boter en het eiersuikermengsel door de bloem. Laat het deeg 30 minuten rusten in de koelkast.

3. Rol het deeg op een met bloem bestoven aanrecht tot een rol en verdeel de rol in bollen. Druk de bollen plat en maak er met duim en wijsvinger een gat in. Rek het gat iets op.

4. Verhit de olie in een pan tot circa 170 ºC. Schep het deeg één voor één in de hete olie en bak om en om bruin. Laat de donuts uitlekken op keukenpapier en bestrooi ze direct met suiker."

