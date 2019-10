Aardappelen Gesponsorde inhoud Zo lekker zijn aardappelen

Wafels en pannenkoeken om van te smullen

Aangeboden door Lekker van bij ons

17 oktober 2019

Wees gerust, er sloop géén foutje in de titel! Pannenkoeken en wafels gemaakt met aardappelen zijn misschien wat ‘out of the box’, maar ze zijn vooral ook overheerlijk en absoluut het proberen waard. Of je ze nu serveert als stevig ontbijt, als gezonde lunch of als origineel bijgerecht, aardappelwafels en -pannenkoeken maken van je maaltijd een instant succes!

Weetje: het ‘geheime’ ingrediënt van deze recepten? Bloemige aardappelen!

De basis van wafels en pannenkoeken met aardappelen is altijd een lekkere puree. En lekkere puree, daarvoor heb je steevast bloemige aardappelen nodig. Die bevatten immers het meeste zetmeel en zorgen zo voor een optimaal resultaat. Benieuwd naar de verschillende soorten bloemige aardappelen? Hier lees je er meer over: https://www.lekkervanbijons.be/aardappel/bloemige-aardappelen

De lekkerste wafel- en pannenkoekrecepten met aardappelen



Stevige starter

Bye bye ochtendhumeur! Een stevig ontbijt met spek, eieren, én aardappelwafeltjes zorgt voor het perfecte begin van de dag. En nee, niet alleen voorbehouden voor zon- en feestdagen!

Aardappelwafels met spek en ei:

https://www.lekkervanbijons.be/recepten/aardappelwafels-met-spek-en-ei

Gisteren nog een restje, vandaag een dessert!

Heb je nog een restje puree over? Gooi het niet zomaar weg, maar maak er overheerlijk dessert van. Hartige aardappelpannenkoeken en zoete gekarameliseerde appeltjes vormen een culinaire combinatie om je vingers bij af te likken.

Aardappelpureepannenkoeken met gekarameliseerde appeltjes: https://www.lekkervanbijons.be/recepten/aardappelpureepannenkoeken

Energie op je bord

Nood aan een lekkere lunch die al je reserves weer aanvult? Deze hartige wafels van aardappelen en groene groenten zijn dan precies wat je nodig hebt. Serveer ze met zelfgemaakte tzatziki voor een extra frisse toets.

Wafels van aardappel en groenten met tzatziki: https://www.lekkervanbijons.be/recepten/wafel-van-aardappel-en-groenten-met-tzatziki

Verrassend bijgerecht

Voor wie wel eens wat anders wil: aardappelpannenkoeken met spinazie en een smaakvolle limoenboter maken je bord verrassend gevarieerd. Ideaal als onderdeel van een vegetarische maaltijd, maar bijvoorbeeld ook niet te versmaden in combinatie met witte vis!

Aardappelpannenkoek met limoenboter: https://www.lekkervanbijons.be/recepten/aardappelpannenkoekjes-met-limoenboter

Nog meer inspiratie nodig?

Heb je de smaak te pakken en ben je benieuwd naar nog meer verrassende en lekkere aardappelrecepten? Neem dan snel een kijkje op www.lekkervanbijons.be.