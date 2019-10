Aardappelen Gesponsorde inhoud Zo lekker zijn aardappelen

Van bij-gerecht tot bij-zonder gerecht: de lekkerste aardappelrecepten

25 oktober 2019

Ze zijn zo lekker, zo bijzonder en zo verrassend dat ze de andere delen van de maaltijd helemaal in de schaduw zetten. Van luchtige soufflé tot hippe aardappelwedges of originele hasselback potatoes… deze bijgerechten met aardappelen verdienen een glansrol op je bord!

Tip!

Zo herken je een goede aardappel

Een van de vele voordelen aan Belgische aardappelen is dat ze het hele jaar door verkrijgbaar zijn . De enige uitzondering hierop zijn de primeuraardappelen, die enkel vroeg in het seizoen (vanaf juni) in de winkel liggen.

Toch doe je er goed aan om bij de aankoop van aardappelen op de kwaliteit te letten. Koop liever geen aardappelen met een groenverkleuring of uitlopers.

Een groenverkleuring duidt erop dat de aardappelen te lang in het licht werden bewaard, waardoor ze bitter kunnen smaken.

Uitlopers ontstaan als aardappelen te lang bewaard werden. Aardappelen met uitlopers worden taai en verliezen hun vitamine C-gehalte. Beter niet meer opeten dus.

Bijzondere bijgerecht-recepten met aardappelen

‘Topgerechje’

Een simpele worst, een eenvoudige gebakken tomaat, … en dan deze smeuïge, rijkelijke aardappelwedges erbij… Dat is pas een smaakbom van een maaltijd! Niet voor kleine hongertjes!

Aardappelwedges met kaas en zure room, gepresenteerd met worst en gebakken tomaat: https://www.lekkervanbijons.be/recepten/aardappelwedges-met-kaas-en-zure-room-gepresenteerd-met-worst-en-gebakken-tomaat

Feestelijk

Soufflé is altijd een goed idee… Zeker als je de maaltijd nét dat tikkeltje meer klasse wilt geven. Gecombineerd met champignons en geserveerd in kleine potjes is deze aardappelsoufflé een echt feestgerecht.

Soufflé van aardappelen en champignons: https://www.lekkervanbijons.be/recepten/souffle-van-aardappelen-en-champignons

Met Zweedse roots

Hasselback potatoes komen oorspronkelijk uit Zweden, maar ook onze Belgische aardappelen lenen zich perfect voor het bereiden van dit lekkere bijgerecht uit de oven. De fijne inkepingen zien er niet alleen mooi uit, ze zijn ook ideaal om extra smaakmakers aan de aardappelen toe te voegen.

Hasselback potato met groene pesto, parmezaanse kaas en notencrumble: https://www.lekkervanbijons.be/recepten/hasselback-potato-met-groene-pesto-parmezaanse-kaas-en-notencrumble

