Een vermoeiende dag op school, een drukke dag op het werk? Daar is maar één remedie tegen: comfortfood, recht uit de pan op tafel. Eenpansgerechten met aardappel zijn voedzaam, hartverwarmend en onweerstaanbaar voor groot en klein. Het resultaat? Alleen maar blije gezichten aan tafel!

Heb je nog heel jonge etertjes aan tafel die het soms nog wat moeilijk hebben met nieuwe smaken? Zo lukt het vast wel:

*Schep geen te grote portie op. Een grote berg onbekend eten ziet er nog onaantrekkelijker uit dan een bescheiden hapje.

*Dwing je kinderen niet om hun bord leeg te eten. Maak er zeker geen strijd van, en laat ze zelf beslissen hoeveel ze op eten.

*Geef niet te snel op, en maak hetzelfde gerecht zeker later nog een keer. Kinderen moeten nu eenmaal wennen aan nieuwe smaken.

*Vul de maaltijd aan met wat gezonde extra’s die je kinderen zeker wel lusten (bv. wat extra puree, wat tomaatjes).

Onweerstaanbare eenpansgerechten met aardappel

Hartverwarmend lekker

Dit is het perfecte comfortfood voor donkere dagen: aardappelen met pastinaak en pompoen, doordrongen van kruidige Thaise smaken.

Tip: Maak zeker genoeg, want wedden dat iedereen een tweede portie wil?!

Thaise aardappelcurry: https://www.lekkervanbijons.be/recepten/thaise-aardappelcurry

Vlaams + Italiaans = topcombinatie

Eigenlijk zou je dit recept ook ‘patotto’ kunnen noemen natuurlijk, want in plaats van de typische Italiaanse rijst zijn het kleine blokjes aardappelen van bij ons die de hoofdrol spelen in dit gerecht. Om van te smullen!

Aardappelrisotto met courgette en spek: https://www.lekkervanbijons.be/recepten/aardappelrisotto-met-courgette-en-spek

Het geheim zit in de bodem

Wie zegt dat een quiche altijd een deegbodem moet hebben? Verras je familie met deze overheerlijke aardappeltaart. Het vraagt even een beetje snijwerk, maar daarna doet de oven al het werk, ideaal toch?

Quiche met aardappel en spinazie: https://www.lekkervanbijons.be/recepten/quiche-met-aardappel-en-spinazie

