29 oktober 2019

Regelmatig aardappelen op het menu zetten is absoluut een aanrader. Aardappelen zijn immers , voedzaam, lekker, en – niet te vergeten - ontzettend veelzijdig. Ze passen dus prima in een gezonde levensstijl! Zoek je nog wat inspiratie om je volgende portie aardappelen klaar te maken? Hier lees je er alles over, van koken tot poffen, van wokken tot pureren… Kortom, voor elk wat wils!

Koken, dé klassieker

Gekookte aardappellen zijn niet voor niets een klassieker: gemakkelijk klaar te maken, puur van smaak en multi-inzetbaar bij tal van maaltijden.

Weetje

Heb je nog een restje gekookte aardappelen over? Verwerk het in een smeuïge aardappeltortilla of bak de aardappelen krokant in de pan of de wok. Zo zet je in 1-2-3 weer een lekkere maaltijd met aardappelen op tafel!

Tip

Niet alleen warm, maar ook koud zijn gekookte aardappelen superlekker, in een salade bijvoorbeeld.

Luikse salade met spek, groene boontjes en ei

Stomen, extra smaakvol

Bij stomen komen aardappelen niet in contact met water. Hierdoor blijven smaak, geur, én vitamines en mineralen beter behouden .

Weetje

Omdat gestoomde aardappelen zo rijk zijn aan smaak, hebben ze geen extra smaakmakers zoals saus nodig.

Extra tip

Geschild of in de schil?

Aardappelen die in de schil worden gekookt of gestoomd verliezen minder vitaminen, mineralen en smaak. Denk er wel aan om de schil goed schoon te boenen voor je de aardappelen klaarmaakt. Wil je de schil toch liever niet opeten? Schrik de aardappelen dan na het koken even onder koud water, zo kan je ze makkelijk pellen.

Bakken, net dat tikje specialer

Of je ze nu klaar maakt in de pan of in de oven, gebakken aardappelen zijn dankzij hun krokante jasje echte smaakbommetjes op je bord. Ideaal voor maaltijden waarbij het net iets meer mag zijn.

Tip

Op smaak gebracht met bijvoorbeeld rozemarijn en knoflook krijgen gebakken aardappelen een extra bijzonder karakter.

Weetje

Voor een optimaal resultaat, kook je aardappelen eerst in gezouten water en laat je ze volledig afkoelen vooraleer ze te bakken.

Gebakken aardappelschijfjes

Wokken, lekker krokant

Heb je instant zin in knapperige, goudbruine aardappeltjes, maar geen geduld of tijd om de aardappelen voor te koken? Dan is wokken de oplossing! Omdat je de aardappelen in kleine schijfjes of blokjes snijdt, kan je ze ook zonder voorkoken perfect opbakken in een goed verhitte wok.

Tip

Gewokte aardappelen passen perfect bij klassieke smaken van bij ons, maar wie houdt van fusion in de keuken kan natuurlijk ook de oosterse toer op.

Aardappeltjes en boontjes uit de wok met pikante eitjes

Poffen, slow cooking met een korstje

Aardappelen poffen duurt wat langer dan andere aardappelbereidingen, maar het resultaat is gegarandeerd een overheerlijk gerecht, boordevol smaak én met een lekker krokant korstje.

Weetje

Je kan aardappelen niet alleen in de oven, maar ook op de barbecue en zelfs in de microgolfoven poffen.

Tip

Wil je de gaartijd in de oven of op de barbecue toch wat inkorten? Kook de aardappelen dan even voor in water.

Gepofte aardappel met wintergroenten en schelvis

Pureren, altijd goed

Je zou kunnen zeggen dat puree niets meer is dan gekookte en geplette aardappelen, maar dat zou dit smeuïge gerecht zeker onrecht aandoen. Voor liefhebbers van comfortfood met grote C!

Tip

Geef je puree eens een upgrade door er extra smaakmakers aan toe te voegen, zoals kaas, mosterd, of yoghurt. Of wat dacht je van een zuiderse toets met olijfolie en olijven? Verrassend lekker!

Lepelhapjes met puree in 4 smaken

Extra tip

Als het vooruit moet gaan: in de microgolfoven ermee!

Ook in de microgolfoven kan je aardappelen laten garen. Dat kan zowel geschild als in de schil. De gaartijd hangt af van de grootte en soort van de aardappelen, en van de kracht van de microgolfoven. Altijd op tijd even controleren dus.

En nu aan de slag!

Benieuwd naar concrete recepten met al deze bereidingswijzen?

