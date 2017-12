Zo lekker dat je zelfs je bord wil opeten? In deze pop-up in Hasselt kan het ND

Wel eens stiekem je bord uitgelikt omdat een maaltijd zo gesmaakt heeft? In de pop-up van Foodmaker in Hasselt maken ze het jou nog makkelijker. Daar wordt het eten geserveerd in eetbaar servies, waardoor je het tot de laatste hap kan opeten én niet met afval overblijft.

In TheList Design & Food Market in Hasselt staat sinds 1 december een pop-up van het Belgische bedrijf Foodmaker, waar je onder meer soepen, koffie en biologische maaltijden kan proeven. Niet alleen voor de ingrediënten kiest de pop-up voor biologisch en lokaal, ook het materiaal waar je uit eet is duurzaam. De bordjes zijn gefabriceerd uit geplette groenten en granen, die tot een pap worden gemaakt en in een mal worden gebakken. De smaak leunt nog het meeste aan bij die van een cracker.

Wat je bij die cracker geserveerd krijgt, kan je natuurlijk zelf kiezen. Zo staan er drie bio vegan soepen op het menu, of kan je een glutenvrije chili con carne, een Indische curry of een Italiaanse penne proeven. Naast de warme maaltijden is er ook bio koffie verkrijgbaar, die geserveerd wordt in (niet-eetbare!) kopjes ontworpen door Jeroom. Wel mag je die kopjes gewoon bijhouden, zodat niets verloren gaat. Je betaalt 5 euro voor een mok inclusief koffie.

Voorlopig zijn de eetbare borden er enkel in de pop-up in Hasselt, maar er zijn wel plannen om ze ook in de vestigingen in Antwerpen, Gent, Brussel en Vilvoorde te introduceren, alsook op Tomorrowland. Wie in Hasselt al eens wil proeven, kan er nog tot 28 januari terecht. Je vindt de pop-up op de eerste verdieping van TheList Design & Food Market, St-Jozefstraat 10 in Hasselt.