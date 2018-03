Zo leer je koffie proeven als een barista Timon Van Mechelen

13 maart 2018

08u28 0 Nina kookt De laatste jaren schieten koffiebars als paddenstoelen uit de grond en er wordt meer over het zwarte goud geschreven dan ooit tevoren in de media. Of koffie nu gezond is of niet, laten we hier even in het midden. Maar dat ieders favoriete bakje troost populair is, staat vast. En dus is het tijd dat je koffie leert proeven als een ware barista.

Refinery29 trok ervoor naar het hoofdkantoor van Starbucks in Seattle, waar een kleine groep mensen wordt opgeleid tot professionele koffieproevers. Bij de keten wordt bijna elke zak koffiebonen voorgeproefd, wat betekent dat de proevers zo'n 600 tot 800 kopjes koffie per dag testen. Gelukkig hoeven ze niet al die tassen ook daadwerkelijk op te drinken.



Zo kan je zelf testen of je een deftige koffie voorgeschoteld krijgt of niet:



1. Ruik

Ruik altijd eerst aan een koffie voor je ervan proeft. Je tong herkent slechts 5 verschillende smaken: zoet, zuur, zout, bitter en umami (een bouillon op basis van zeewier) - terwijl je neus meer dan duizend verschillende geuren kan waarnemen. Scherm de koffie af met je handpalm, houd de mok dicht tegen je neus aan, en inhaleer diep.



2. Slurp

Door het slurpen kan de koffie goed door je mondholte rollen en kun je het zwarte goud beter proeven. De subtiele smaken en aroma's stijgen zo ook recht op naar je neus.



3. Lokaliseer en spuw

Probeer te achterhalen waar je de smaken exact proeft op je tong. Is het aan het puntje of aan de zijkanten van je tong? Hoe voelt de koffie in je mond en weegt het op je tong? Vervolgens spuw je de koffie uit.



4. Beschrijf

Nu je de koffie geproefd en geroken hebt, probeer dan de ervaring eens te beschrijven. Praat over het aroma, de smaak, de textuur en de zuurheidsgraad. Welke andere smaken en ervaringen kun je ermee vergelijken? Citroen, cacao en bessen zijn maar een aantal van de smaken die je zou kunnen proeven.