Zo krijg je snel die gourmet- of fonduegeur uit je huis

26 december 2018

26 december 2018

Net genoten van een heerlijke fondue of plan je met oudejaar nog een gourmetsessie? Héér-lijk! Een minpuntje aan al dat feestgedruis: vaak zit de geur een week later nog altijd in je huis. Uiteraard helpt het om je ramen open te zetten en je afzuigkap aan, maar met deze trucjes krijg je de vieze geurtjes nog sneller het huis uit.

Geurkaarsen

Met een aantal geurkaarsen of -stokjes haal je niet alleen de gourmetlucht uit je huis, maar ook een heerlijke geur ín huis.

Koffie

Je kopje zwart goud is ook jouw partner in crime tegen vieze geurtjes. Niet alleen helpt koffiegruis tegen een stinkende vuilnisemmer, maar ook om geurtjes sneller uit je huis te doen verdwijnen. Zet dus enkele kommetjes in je woonkamer met gemalen koffie om de geur sneller te absorberen. Moet het wat sneller gaan? Meng de koffie dan met wat water en zet het op een laag vuurtje.

Azijn

Niet alleen koffie werkt neutraliserend, ook azijn helpt onaangename geurtjes snel weg te halen. Zet enkele schaaltjes met azijn in je woonkamer na het gourmetten of een pan met water en azijn op het vuur tijdens het koken. Wat ook werkt is om een sponsje in azijn te drenken en op een schoteltje in je woonkamer te leggen.

Laurierblad

Ook door een laurierblaadje te verbranden krijg je vieze geurtjes snel het huis uit.

Wasverzachter

Onze favoriet? Een klein beetje van je favoriete wasverzachter samen met wat water op een zacht vuurtje zetten. Bye bye vieze gourmetgeur, hello heerlijk rozenparfum!