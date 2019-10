Meesterlyck-ham Gesponsorde inhoud Zo haal je de nostalgie van een schelletje hesp in huis

24 oktober 2019

13u00 0

Mijn mooiste herinnering aan een schelletje hesp? Als mijn moeder mij en m’n twee broers met de fiets kwam ophalen van school en we halverwege stopten bij Guido en Cecile, de eigenaars van het buurtwinkeltje. ‘Moeten de jongens een vleesje hebben’, riep Guido dan vanachter zijn toonbank naar onze drie kwijlmondjes. Afgelopen weekend maakte ik dit Belgisch getint soepje, gemaakt met topproducten. Trouwens, peer in de soep? Ja zeker, je leest het goed. Probeer het maar!

Wie is The Messy Chef?

Foodblogger Jelle Beeckman kruidt zijn eten royaal met peper en zout én een fikse snuif humor. Deze Gentenaar kan je ook achter de toog van zijn eigen foodtruck tegenkomen. Specialiteit? Te gekke smaakcombinaties. En wat dat ‘messy’ betreft? Da’s maar een gedacht, noem het liever complexloos.

Witloofsoep met peer, Meesterlyck-ham en hazelnoot

Voor 2 personen



Ingrediënten

• 3 schellen Meesterlyck-ham

• 1 peer

• 1 ui

• 4 stronken witloof

• 750 ml kippenbouillon

• 350 ml melk

• peterselie

• handvol hazelnoten

• klontje boter

• peper en zout

Bereidingswijze

1. Schil de peer.

2. Snijd de ui en witloof in grove stukken. Zet een pan op het vuur en smelt daarin een klontje boter.

3. Stoof de ui en witloof aan op een zacht vuurtje.

4. Blus met de bouillon en laat dit op een zacht vuur pruttelen.

5. Mix of blend tot een gladde soep.

6. Kruid met peper en zout.

7. Rooster de hazelnoten in een klein pannetje en snij ze in kleinere stukken.

8. Snijd de peterselie fijn.

9. Voeg de melk toe en laat de soep nog even pruttelen.

10. Werk af met fijngesneden Meesterlyck-ham en eet in het geniep de resterende schelletjes op uit de koelkast.

