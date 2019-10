Plantaardig Gesponsorde inhoud Zo eet je makkelijk meer plantaardig zonder op wortels te leven Aangeboden door innocent

04 oktober 2019

08u00 0 Nina kookt Steeds meer mensen willen vaker plantaardig eten. Het is goed voor het milieu, voor het dierenwelzijn én voor je gezondheid. Je hoeft daarom niet van de ene dag op de andere vegan all the way te gaan. Met deze 5 tips bouw je plantaardig eten makkelijk in je leven in.

1. Eat your veggies

Vul je bord voor minstens de helft met groenten en verminder de hoeveelheid vlees. Grijp jij zoals veel mensen standaard naar tomaten, wortels en komkommer? Kom uit je comfortzone en varieer volop met groentesoorten. Je zal versteld staan hoeveel nieuwe ingrediënten en smaken je ontdekt. Voeg kruiden toe voor meer pit en kies voor groentjes in verschillende kleuren. Een kleurrijke maaltijd smaakt extra lekker.

2. Dag(en) zonder vlees

Vlees, vis en kip zijn niet onmisbaar in een evenwichtig voedingspatroon. Experts raden aan om minder vlees te eten omdat er veel verzadigde vetten in zitten. Las één of meerdere ‘vleesloze’ dagen in per week, bijvoorbeeld Meatless Monday of Veggie Vrijdag. Op die dagen kies je voor een plantaardig alternatief: tofu, tempeh, seitan, quorn, groenteburgers, noten, peulvruchten, granen… Let op: vlees bevat veel ijzer. Zet extra ijzer op het menu als je je vleesconsumptie vermindert. Amandelen, broccoli, bloemkool, citrusvruchten, pompoen, quinoa, spinazie, tomaten en zilvervliesrijst zijn ideaal als iron food.

3. Blijf bij je klassiekers

Maak een plantaardige(re) versie van de gerechten die jij en bij voorkeur ook je huisgenoten al lekker vonden. Vervang het gehakt in die overheerlijke pastaschotel eens door vegetarisch gehakt en voeg extra groentjes toe. Zo blijf je je lievelingsgerechten eten maar dan in een plantaardig jasje. Wie weet vind je het lekkerder dan het origineel.

4. Kies voor plantaardige zuiveldrankjes

Veel mensen zijn gehecht aan hun melkproducten: bij de ontbijtgranen, in de koffie, yoghurt als tussendoortje… Zuivelproducten zijn gezond maar vervang ze eens door plantaardige alternatieven. Een romige cappuccino kun je even goed maken met amandeldrank en granola met haverdrank is een match made in heaven. Ook buiten het ontbijt kun je met plantaardige dranken aan de slag. Kokos voegt een vleugje exotiek toe aan die lekkere stoofschotel en haverdrank is ideaal om pannenkoeken mee te bakken. Bijkomend voordeel is dat deze producten lichter verteerbaar zijn dan drankproducten en geschikt zijn voor mensen met een allergie of lactose-intolerantie.

5. Wees realistisch

Associeer plantaardig eten niet met een dieet of opofferingen die je moét maken. Geef jezelf tijd om te wennen aan je plantaardigere manier van eten en wees niet te veeleisend. Natuurlijk mag je nog vlees of dierlijke producten eten. Begin met 2 veggie dagen per week, dat is al heel goed. Of probeer thuis zoveel mogelijk plantaardig te eten en kies bij een etentje buitenshuis voor vlees of vis. Extra tip: zorg dat je een ‘bondgenoot’ hebt. Je partner, een vriend(in) of iemand anders die net als jij wat vaker plantaardig wil eten.

