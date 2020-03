Elke dag vers Gesponsorde inhoud Zo doe jij het beter dan Stijn en Glen: feilloos recept voor hun dessert met mango en koekjes uit 'Mijn Keuken, Mijn Restaurant’ Aangeboden door Lidl

17 maart 2020

Het dessert van Stijn en Glenn ging in ‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’ de mist in. En toch smolten wij voor hun citroen-mangocrumble: als je die goed klaarmaakt, is het een wowdessert. Niet te complex, niet te veel ingrediënten, niet te calorierijk, wél superfris en superlekker.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

200 g mengeling van harde koekjes (speculaas, zandkoekjes,...)

handvol muntblaadjes

Voor de citroenmousse:

60 g suiker

sap en geraspte schil van 1 citroen

125 ml slagroom

2 eieren

3 blaadjes gelatine

Voor de mangomousse:

60 g suiker

150 ml slagroom

2 eieren

4 blaadjes gelatine

1 rijpe mango

Zo maak je het:

1. Laat voor de citroenmousse de blaadjes gelatine 5 minuten weken in koud water. Verwarm het citroensap en voeg de uitgeknepen gelatine toe. Roer tot het opgelost is. Laat iets afkoelen.

Splits de eieren. Mix het eigeel met de suiker schuimig. Voeg het citroensap en -rasp toe en meng goed door elkaar. Klop de slagroom stijf en meng onder het citroenmengsel.

Klop de eiwitten stijf en spatel door het romige citroenmengsel. Schep het mengsel in een kom en laat 2 uur opstijven in de koelkast.

2. Mix voor de mangomousse het vruchtvlees van de mango glad. Week de gelatineblaadjes 5 minuten in koud water. Verwarm het mangosap en voeg de uitgeknepen gelatine toe. Roer tot het opgelost is. Laat iets afkoelen. Splits de eieren. Mix het eigeel met de suiker schuimig. Voeg het mangosap toe en mix kort door. Klop de slagroom stijf en meng onder het mangomengsel. Klop de eiwitten stijf en spatel door het mangomengsel. Schep het mengsel in een kom en laat 2 uur opstijven in de koelkast.

3. Doe de koekjes in een blender en mix tot een kruimelige massa. Verdeel een laagje crumble op de borden. Schep met een ijsschepper een bolletje citroenmousse en een bolletje mangomousse op elk bord.

Werk af met enkele blaadjes munt.

