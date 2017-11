Zo doe je het: de huisgemaakte granola van Nathalie Meskens Redactie

08u42 7 Bram Debaenst Nina kookt Z e zag er plots zo goed uit: stralend, sportief en goed in haar vel. Nathalie Meskens kreeg zoveel vragen over haar transformatie dat ze nu haar geheim deelt in een receptenboek. “Gezonder, maar nog steeds even lekker eten!” En wij mogen de hele week iedere dag één receptje met jullie delen. Smakelijk!

Huisgemaakte granola

Bram Debaenst

voor 2 personen

30 min.

Ingrediënten:

- 3 el kokosolie

- 1 el ahornsiroop (of agavesiroop, dadelstroop, rijststroop, honing...)

- 250 g gehakte notenmengeling naar keuze (bv. cashew, amandel, hazelnoot en pecannoot)

- 300 g havervlokken

- 20 g chiazaad

Bereiding

Verwarm de oven voor op 170 °C.

Smelt de kokosolie in een steelpan op een heel zacht vuurtje en meng ze met de ahornsiroop. Heb je zin in een chocoladesmaakje? Voeg 1 eetlepel cacaopoeder toe aan de kokosolie- ahornmengeling.

Doe alle noten, haver en chiazaad in een mengkom en roer er de kokosolie- ahornmengeling door.

Doe alles in een ovenschaal of op een antikleefbakplaat. Zorg dat de mengeling goed verspreid is over de bakplaat. Ze mag niet te dik (max. 2 à 3 cm) gelegd worden. Alle noten, zaden... moeten gelijkmatig kunnen roosteren. Als je een grote hoeveelheid in één keer wilt maken, doe je dit best op verschillende platen.

Zet in de voorverwarmde oven en laat roosteren. Haal de schaal na 5 minuten uit de oven, roer alles goed door en plaats opnieuw 5 minuten in de oven. Laat de granola zeker niet te bruin worden, want dan krijg je een bittere nasmaak.

Haal uit de oven en laat afkoelen. Serveren met (plantaardige) yoghurt, fruit en andere lekkernijen.

Bram Debaenst

‘Plan Boost’ is verschenen bij Borgerhoff & Lamberigts en kost 24,99 euro. Meer informatie vind je op de website.