Zit er meer suiker in een glas cola of vers fruitsap? TVM

30 januari 2018

08u34

Bron: BBC/AD 0 Nina kookt Is vers sinaasappelsap eigenlijk wel gezond? Het wordt al langer betwist, want het suikergehalte in fruitsap zou bijna evenveel zijn als dat in een glas cola. Klopt dat?

Fruitsap is niet hetzelfde als gewone stukken fruit. Doordat fruit wordt gemixt gaan veel vitaminen verloren. Fruit is gezond, maar zorg dat je alle vitaminen mee consumeert. “In geval van suikergehalte zijn appels en bessen beter dan tropische vruchten, zoals: mango’s en ananas. Ook gedroogde vruchten zijn minder goed, omdat er weinig water aanwezig is," legt voedingsdeskundige Marilyn Glenville uit.

Suikergehalte

In cola zit 11 procent suiker, in sinaasappelsap ongeveer 10 procent. Alhoewel het dus niet veel scheelt, zit er meer suiker in cola. Dood ga je niet van elke ochtend een glas fruitsap te drinken, maar wees jezelf er wel bewust van dat fruitsap meer suiker bevat dan eigenlijk goed voor je is.

Volgens Glenville mag onze dagelijkse calorie inname slechts 5% suiker bevatten. ” De richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn zeer strikt betreffende het aantal toegevoegde suikers. Er wordt aanbevolen niet meer dan 5-6 theelepels per dag te consumeren. Als je nagaat dat een theelepel suiker gelijk is aan 4 gram, dan besef je dat deze hoeveelheid zeer snel kan oplopen”, aldus Glenville.