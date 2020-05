Zin om te barbecueën? Grillmaster Peter De Clercq helpt je op weg naar het geschikte toestel

Nina kookt Als de zon in het land is, hebben velen onder ons het brandend verlangen om te barbecueën. Maar hoe weet je nu welke soort barbecue bij jou past? Houtskool, gas of een vuurkorf: wat is het snelst en welk type levert de beste smaak op? Peter De Clerq, dé BBQ-specialist bij uitstek, helpt je een handje.

Gas of kolen

Eerst en vooral heb je de typische houtskoolbarbecue, bijvoorbeeld van Weber. “Velen kiezen voor dit model vanwege de gezelligheid van het vuur”, zegt Peter De Clercq. “Meestal zijn het de mannen die barbecueën. Waarom de vlammen hen zo aanspreken? Ik denk dat ze een beetje een pyromaan in zich hebben. Anderzijds kiezen mensen vaak voor dit type zuiver op basis van de smaak van de houtskool.”

Wil je nog meer smaak toevoegen? “Dan kan je onderin, tussen de houtskool, een schaal zetten en daar bier of wijn in gieten. Vergeet zeker niet een deksel bovenop je vlees te plaatsen. De drank verdampt vervolgens, waardoor de stoom een aroma in je gerechten brengt.”

Maar waarom grijpen sommigen dan eerder naar een gasbarbecue dan naar een model dat werkt met kolen of briketten? “Je moet je vooral afvragen hoe vaak je van plan bent om te barbecueën en hoeveel tijd je hebt. Mensen die het druk hebben, gaan beter voor een toestel dat werkt op gas. Dat warmt namelijk vlug op. Ook de temperatuur is goed regelbaar en dit type is het meest milieuvriendelijk.” Wie van zin is om een gasbarbecue te kopen, kan volgens De Clercq best een kijkje nemen op de website van Napoleon.

Houtsmaak

“Als je niet gehaast bent, kan je gerust kiezen voor een vuurschaal zoals die van de merken Tiger Fire en OFYR. Een korf, waarin je beuk- of eikenhout gooit, doet dan dienst als een soort van open haard. Het zorgt ervoor dat je vlees een houtsmaak bekomt. Je moet dan wel een uur uitrekken om het hout aan te steken voor je daadwerkelijk kan beginnen. Dit type is uitermate geschikt wanneer je eten bereidt voor een heleboel mensen. Je kan er grote stukken vlees, zoals een volledige kip, op klaarmaken.”

“Het is zelf mijn favoriete soort barbecue, vanwege de smaak en de gezelligheid van het vuur. Ik maak er echt alles op klaar, maar mijn lievelingsgerechtje blijft toch kreeft met een paar mooie dikke côte à l’os. Ik ben nogal een vleeseter (lacht).”

Ook een pelletbarbecue is geschikt als je verlekkerd bent op die houtsmaak. “Daarmee kan je iets heel traag laten garen en aan slow coocking doen. Het is bijvoorbeeld perfect om pulled pork op klaar te maken.”

Voor mensen die een gasbarbecue hebben maar toch verlangen naar die rooksmaak, geeft De Clerq de volgende tip mee: “Zet er gewoon een schaaltje met houtsnippers langs”.

Toestellen voor beginners en gevorderden

“Beginners raad ik de kamadogrillen aan, bijvoorbeeld van het merk Yakiniku. Een kamado aansteken is simpel en doe je door slechts een beetje houtskool te gebruiken. De keramiek komt snel op temperatuur en houdt die warmte ook vast. Daarom is het fijn om met dit type te werken. ”

Tegenover de kamado staat het locomotiefmodel. “Een chuckwagon of een Oklahoma barbecue is een vorm van indirect grillen. Je maakt dan naast het vuur gerechten klaar.” Maar het is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. “Dit type is veel moeilijker om mee te werken. Je moet het echt onder de knie krijgen om een lekkere rooksmaak te hebben.”

Je geeft beter een paar honderden euro’s meer uit aan een toestel, want die gaan vaak langer mee Peter De Clerq, BBQ-specialist

Natuurlijk heeft niet iedereen een grote tuin om in te barbecueën. “Sommigen moeten het stellen met een klein balkon, en dan is een elektrische barbecue wel handig want die werkt volledig op basis van stroom. Meestal zijn de modellen voorzien van een gietijzeren rooster omdat het meer hitte doorgeeft.”

Tot slot wil De Clercq nog een belangrijke tip meegeven. “Kies voor een BBQ die groot genoeg en kwalitatief is. Het toestel moet namelijk de winter kunnen overbruggen. Je geeft beter een paar honderden euro’s meer uit want die gaan vaak langer mee.”

