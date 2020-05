Zin in royaal dessertje? De patissiers van de Queen delen nu ook recept voor ‘Victoria sponge cake’ Stéphanie Verzelen

29 mei 2020

16u07 2 Nina kookt De patissiers van de Britse royals hebben duidelijk Instagram ontdekt. Nadat ze op de account van The Royal Family eerder al hun Do try this at home, zouden we zo zeggen. De patissiers van de Britse royals hebben duidelijk Instagram ontdekt. Nadat ze op de account van The Royal Family eerder al hun recept voor de koninklijke scones deelden, onthullen ze er nu ook hoe ze de klassieke ‘Victoria sponge cake’ maken., zouden we zo zeggen.

Normaal gezien stelen de koninklijke scones en de ‘Victoria sponge cake’ de show op de zomerse tuinfeesten van Buckingham Palace. Maar nu die door corona niet kunnen doorgaan, besloten de royale patissiers de rest van het land dan maar met de gebakjes te plezieren. Op 19 mei postten ze op Instagram, met een video, ‘a royal recipe for Garden Party Scones’, nu sturen ze, opnieuw met een bijbehorende video, ‘a royal recipe for Victoria Sponge Cake’ de wereld in.

De ‘Victoria sponge cake’ wordt zo genoemd omdat het de favoriete taart was van Queen Victoria. Ze at de cake nagenoeg elke namiddag bij haar vaste kopje thee. En het is dan wel een royaal dessert, de moeilijkheidsgraad van het recept valt heel goed mee.

Dit heb je nodig

Voor de sponscake:

- 3 eieren

- 150 g fijne kristalsuiker

- 150 g zachte ongezouten boter

- 150 g zelfrijzende bloem, gezeefd

- 1/2 tl vanille-extract

- 100 g confituur (aardbei of framboos)

Voor de botercrème:

- 150 g zachte ongezouten boter

- 220 g bloemsuiker, gezeefd

- 1/3 tl vanille-extract

Zo maak je het

1. Klop de fijne kristalsuiker, zachte ongezouten boter en vanille-extract tot een luchtige massa.



2. Klop de eieren los in een aparte kom en voeg ze daarna heel langzaam toe aan de botermassa.

3. Zeef de bloem en meng voorzichtig met de botermassa.

4. Verdeel de cake in twee beboterde ronde vormen en bak in een voorverwarmde oven op 180°C voor twintig minuten, tot de cake goudbruin is. Als je maar één vorm hebt, kan je één cake bakken en hem daarna horizontaal doormidden snijden.

5. Maak de botercrème door de zachte boter met de gezeefde bloemsuiker en het vanille-extract luchtig te kloppen.

6. Eens de cakes klaar zijn, wacht je tot ze compleet afgekoeld zijn. Daarna bedek je de bovenkant van één cake met confituur.

7. Bovenop die laag confituur breng je een dikke laag botercrème aan.

8. Plaats de tweede cake bovenop de met confituur en botercrème bedekte cake. Werk af met bloemsuiker en serveer met verse Engelse thee.