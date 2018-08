Zijn dure koksmessen beter dan goedkope? EDH

29 augustus 2018

13u55

Bron: AD 0 Nina kookt Er zijn koksmessen in zowat alle prijscategorieën. Voor 5 euro koop je er al een, maar je vindt er evengoed van een paar honderd euro. Zijn die dure messen ook beter dan de goedkope exemplaren? De Nederlandse Consumentenbond testte er twintig uit die tussen de 5 en 200 euro kosten. Met een verrassend resultaat.

Omdat een koksmes een belangrijk gereedschap in de keuken is, koos de belangenorganisatie veel verschillende soorten: de gekochte exemplaren varieerden van prijs (met messen van bijvoorbeeld Albert Heijn en Hema die onder de tien euro blijven en duurdere van Zwilling, Kai en Tojiro die tot 200 kosten) en van materiaal (achttien van roestvrij staal, een van koolstofstaal en een van keramiek).

Een opvallende conclusie is dat de duurdere messen meestal wel degelijk beter zijn dan de goedkopere. In de top 5 is er niet één onder de 90 euro. Onderaan de lijst bungelt Hema met een mes van 5 euro dat een 5,2 haalt. Het mes van de Nederlandse kok Herman den Blijker (16 euro) is nog minder goed dan dat van Xenos (5 euro). De goedkope keten haalt een krappe 6 terwijl dat van den Blijker op een 5,5 blijft steken.

In de middenmoot zitten opvallend veel dure messen. De duurste uit de test is Kai Shun Classic van 200 euro en die haalt een ruim voldoende (7,1) en Robert Herders 1922 is 170 euro en haalt een ronde 7.

De uitblinker, zo valt in de nieuwe Consumentengids te lezen, is de Zwilling Miyabi type Gyutho 7000D van 20 cm. Het mes, dat 170 euro kost, is vlijmscherp door het uitzonderlijk harde staal. Gaat daardoor heel lang mee en scoort goed voor gebruiksgemak. Het rapportcijfer is een 9.

Wie aan een mes minder wil uitgeven, is ook heel goed af met het mes van Ikea dat 365+ heet. Het rapportcijfer is 7,3 en de prijs 20 euro. "Haalt goede resultaten in alle tests", schrijven de testers. "De hardheid van het staal en daarmee het scherptebehoud, kan beter." Toch is het zeker geen miskoop, dus krijgt het mes 'beste koop'.