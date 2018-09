Zijn bruine eieren echt gezonder dan witte? EdH

14 september 2018

13u58

Bron: AD 0 Nina kookt Bruine eieren zijn veel geliefder dan witte, omdat ze meestal worden gelabeld als biologisch of vrije-uitloop. Mensen gaan er daarom vanuit dat ze ook gezonder zijn, en daar slaan supermarkten munt uit. Klopt dat eigenlijk wel?

Bruine eieren zijn meer in trek dan witte eieren. Dat komt doordat de eerste scharreleieren toevallig bruine eieren waren, legt de eigenaar van kippenbedrijf Kipster in het Nederlandse tv-programma Keuringsdienst van Waarde uit. In Nederland hadden we lang legbatterijkippen. "Een simpele manier voor boeren destijds om zich te onderscheiden was door bruine eieren te verkopen." Legbatterij-eieren zijn inmiddels niet meer te koop, maar consumenten associëren bruine eieren nog altijd met gezonder.

Goedkoper verpakt

Reden voor supermarkten om meer geld te vragen. Een bruin ei kost 7 à 8 cent meer dan een wit ei. Gemiddeld kosten witte exemplaren zo'n 16 cent, terwijl de bruine circa 24 cent per stuk opbrengen. De witte liggen vaker onderin het schap en zijn goedkoper verpakt. Bij Albert Heijn kost een doosje van 10 witte scharreleieren bijvoorbeeld 1,57 euro, terwijl een doosje bruine 2,38 euro kost.

Misschien moeten we het imago onder de loep nemen Joop van Tilburg

Ironisch genoeg zijn witte eieren beter voor het milieu: de kippen die witte eieren leggen, gebruiken minder voer, leven iets langer en leggen ook nog eens meer eieren per jaar: tussen de 300 en 320, terwijl de kippen die bruine eieren leggen tussen de 290 en 310 eieren per jaar produceren.

"Misschien moeten we het imago onder de loep nemen", zegt Eelco van Tilburg, directeur van eiergroothandel EWN in de uitzending. "En de consument opvoeden." Bij EWN is de verhouding witte en bruine eieren 60 procent tegen 40 procent. De witte exemplaren worden geëxporteerd, naar Duitsland bijvoorbeeld.

Moneymakers

De Nederlandse pluimveehouders worden niet rijk van het prijsverschil tussen witte en bruine, blijkt uit de woorden van pluimveehouder Christian Wolbrink. Het gaat om enkele tienden van een cent per ei wat ze meer krijgen. De grootverdieners zijn toch echt de supermarkten, zegt hij. Wolbrink verwijst subtiel naar Jumbo-baas Frits van Eerd. "Daarom zie je ook nooit een pluimveehouder Parijs-Dakar rijden en een retailer wel."

Eieren en dan vooral bruine zijn 'moneymakers', zegt ook eierdeskundige Peter van Horne. Volgens hem is het prijsverschil niet gebaseerd op de kwaliteit van de eieren en heeft het inderdaad vooral met imago te maken.

Overigens heeft de kleur van de kip niets te maken met de kleur van het ei. Oftewel: het is niet zo dat bruine kippen bruine eieren leggen en witte kippen witte. Het is de kleur van de lellen (achter de snavel) die de kleur bepalen. Een kip met witte lellen legt witte, een kip met rood aan de lellen legt bruine.