Zelf brood bakken? Met het advies en de recepten van onze topbakker kan het niet mislukken

1. Maak je eigen broodmix

Een kant-en-klare broodmix waar je enkel water aan moet toevoegen? Voor de keukenklunzen onder ons klinkt het als dé succesformule. En toch is topbakker Toon De Klerck, die in Antwerpen een ambachtelijke bakkerij runt, geen fan. ‘Voor een lekker brood heb je niet meer nodig dan bloem, water, gist of desem en zout. Broodbakmixen bevatten heel wat E-nummers en vetten om de houdbaarheid te verlengen, verbeteraars om de werking van gist te versnellen… Al die toevoegingen zijn helemaal niet nodig. In tegendeel. Als je een brood de tijd geeft, kan het meer smaken opnemen en is het des te lekkerder.’

2. Gist of desem?

Of je gist of desem gebruikt, heeft vooral met smaakvoorkeur te maken. ‘Gist voedt zich met de enkel- en meervoudige suikers in het deeg en zet ze om in koolzuurgas en alcohol. Die brengen lucht in je deeg en doen het brood rijzen. In de bakkerij werken we altijd met verse gist. Dat heeft net wat meer aroma, maar je kan gerust ook droge gist gebruiken. Onthoud wel dat je dan slechts de helft nodig hebt.’ Sommige broodrecepten bevatten desem in plaats van gist. ‘Een desembrood heeft een typische, uitgesproken smaak en een vastere structuur. Het heeft ook een fantastische korst die je op geen enkele manier kan verkrijgen.’

Gebruik zeker geen lauw of warm water, want zo wordt het deeg te warm. Je brood zal dan snel uitdrogen. Toon De Klerck

3. Kies de juiste bloem

Wil je een wit brood? ‘Dan heb je witte bloem nodig. Voor een 6-granenbrood, gebruik je een 6-granenbloem. Moeilijker is het niet. Zelfs in de supermarkt vind je heel wat soorten bloem. Of vraag je bakker om hulp. Ik ben ervan overtuigd dat de meesten je met plezier wat bloem of gist meegeven. Dat er nu meer interesse is in onze stiel kunnen we alleen maar aanmoedigen, toch? Brood bakken is zo intensief dat de meesten het niet elke dag zullen doen. Als concurrentie zie ik het dus niet (lacht).

4. Gebruik koud water

De eerste stap om je brood te bakken? Alle ingrediënten mengen. ‘Op de bakkersschool leer je een soort van vulkaantje te maken. Met de bloem aan de zijkant en het water en de gist in het midden, lost het gist op en kan je telkens wat meer bloem nemen, tot je een deeg krijgt. Thuis kan je de ingrediënten evengoed in een grote kom mengen. Gebruik zeker geen lauw of warm water, want zo wordt het deeg te warm. De ideale deegtemperatuur bedraagt 23 graden. Is je deeg te warm, dan zal je brood snel uitdrogen.

5. Kneden like a pro

Smeer je armen in, want na het mengen ben je klaar voor het échte werk. ‘Voor een recept met een kilo bloem moet je zeker tien minuten goed doorkneden. Velen gaan hier de mist in. Hoe minder je kneedt, hoe minder gluten er gevormd worden. Het deeg zal niet goed rijzen en je brood wordt zwaar. Om te testen of je deeg klaar is, kan je ‘een vliesje trekken’. Neem een stukje deeg, draai er een klein bolletje van en rek het open. Ontstaat er zo een mooi vliesje dat niet breekt? Dan zit je goed!’ Je kan natuurlijk ook een hulplijn inschakelen en het kneedwerk overlaten aan een machine. ‘Dat kan je wat werk besparen, maar vaak hangt het deeg na een tijdje gewoon aan de haak, zonder dat het de randen van de mengkom raakt. Zo wordt het deeg niet gekneed. Gebruik zo’n machine liever om te mengen, en kneed daarna nog even verder met de hand voor een mooi resultaat.’

Tip: is het deeg stug? Voeg dan een beetje olijfolie, reuzel of boter toe. Het deeg rolt dan soepeler in de hand.

Neem het brood uit de oven en klop op onderkant. Klinkt het hol? Dan is het klaar Toon De Klerck

6. Laat twee keer rijzen

Is je deeg klaar? ‘Maak er dan een bol van en laat het een halfuur onder plastiekfolie of een vochtige theedoek rusten: de voorrijs. Kneed het deeg nadien opnieuw tot de gewenste vorm. Wil je graag een broodkorst met zaadjes? Strooi ze dan op het gevormde deeg en laat drie kwartier narijzen. Het deeg moet verdubbeld zijn.’

7. Het geheim van een krokante korst

Voor een lekker, krokant brood heb je heus geen professionele tools nodig. ‘Tenzij je een perfect vierkant brood wil, is een broodbakvorm geen must. Vorm het deeg zoals jij dat wil en leg het op de bakplaat. Een boterpapiertje bespaart je heel wat schrobwerk.’ Na een halfuurtje in een oven op 200 graden is je broodje gebakken. Of niet? ‘In de bakkerij zorgen we met een stoomstoot in de oven voor een krokante broodkorst. Wil je dat effect thuis ook bereiken? Schuif dan onder de bakplaat met het brood een extra bakplaat waarover je een glas water giet. Zo ontstaat er stoom in de oven. Zet de oven vijf minuten voor het einde van de baktijd wat open – plaats er een houten lepel tussen – zodat de stoom ontsnapt: het geheim van een krokante korst.’

8. Doe de kloptest

Een echte bakker herkent een gaar brood meteen aan de kleur, maar als leek kan dit makkelijke trucje helpen. ‘Neem het brood uit de oven en klop op onderkant. Klinkt het hol? Dan is het klaar.’

Tip: Het dunne paraffinelaagje in en broodzak houdt een brood langer vers, maar ook een linnen zak werkt prima!

9. Broodbakmachine?

Een brood bakken kan ook makkelijk. Met een broodmachine hoef je enkel de ingrediënten te voorzien. Het toestel doet het werk voor jou. ‘Als je tevreden bent met het resultaat, dan is dat prima. Maar als bakker ben ik er geen voorstander van. Zo’n toestel skipt alle belangrijke fasen in het bakproces. Het mengt, maar kneedt niet. Het deeg rijst slechts een keer. En waar je een brood op hoge temperatuur moet bakken – in de bakkerij starten we op 220 graden en zakken we tot 200 – werkt een broodbakmachine omgekeerd: van een lage naar een hoge temperatuur. Alles wat een bakker niet doet, doet zo’n toestel wél. En dat proef je. Het brood is zwaar. Als je dan toch een hulpje in de keuken zoekt, investeer dan liever in een goede mengmachine. Daar kan je trouwens nog veel meer mee doen dan broodbakken.’

BROODRECEPTEN

1. Speltbrood

Ingrediënten:

500 gr volkorenspeltbloem

350 ml water

10 gr zout

200 gr zonnebloempitten (geroosterd)

100 gr desem

Roggebloem om voor het bakken over het deeg te strooien

Bakblikken

Bereiding:

Meng alle ingrediënten tot een dikke pap en kneed die zeer langzaam.

Laat het deeg een nachtje in de koelkast rusten. Verwarm de oven voor op 200 °C.

Verdeel de deegpap in porties van 800 gram over de bakblikken.

Bestrooi de bovenkant met roggebloem. Bak gedurende 50 minuten op 200 °C.

2. Catalaans schoentje

Ingrediënten:

500 gr Camp Rémy-bloem

10 gr gist

350 ml water

5 gr gedroogde provençaalse kruiden

10 gr zeezout

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 240 °C.

Meng alle ingrediënten behalve het zout tot een mooi glad deeg en kneed gedurende 5 minuten.

Laat het deeg een uur op kamertemperatuur staan.

Voeg het zout toe en kneed het deeg gedurende 8 minuten.

Leg het deeg in een bakje en laat het 12 uur in de koelkast rusten.

Sla het deeg door en verdeel het in bolletjes van 60 gram.

Laat het 30 minuten rusten.

Maak de broodjes puntig aan beide kanten en leg ze op de bakplaat.

Laat ze daar nogmaals 30 minuten rusten. Bak de broodjes 20 minuten op 240 °C.

3. Fruitbrood

Ingrediënten:

750 gr bloem

40 gr gist

400 gr melk

50 gr suiker

1 ei

10 gr zout

100 gr boter

Toevoeging:

5 gedroogde pruimen

5 dadels

5 vijgen

5 gedroogde abrikozen

een handvol cranberry's

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Meng alle ingrediënten behalve de boter en kneed ze zorgvuldig tot een mooi deeg. Snijd de koude boter in kleine stukjes, voeg die toe en vermeng ze volledig met de deegmassa.

Snijd het fruit naar eigen goeddunken in kleine stukjes en voeg het aan het deeg toe tot je een mooi verzadigd deeg krijgt.

Verdeel het deeg in porties van 500 gram en bol die deegporties individueel op.

Laat het deeg 30 minuten rusten.

Na het rijzen moet je het deeg nogmaals opbollen of langsteken.

Laat het deeg nu gedurende 45 minuten een laatste maal narijzen.

Bestrijk het met ei en bak het gedurende 30 minuten in de voorverwarmde oven.

Tip: je kan dit deeg (zonder de toevoegingen) ook gebruiken als sandwichdeeg. Of voeg er op het einde van het kneden wat rozijnen toe voor een rozijnenbrood.

