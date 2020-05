Zei iemand happy hour? 5 verfrissende en creatieve TikTok-drankjes die je moet proeven Stéphanie Verzelen

26 mei 2020

10u51 0 Nina kookt Eén ding is zeker: de quarantaine heeft de creativiteit van TikTokkers enorm geboost. En het leukste dat daaruit voortkwam? Een resem unieke drankjes, perfect voor wanneer je zin hebt in meer dan een doorsnee koffie of cocktail. We lijsten de leukste op.

1. Na de dalgona koffie: de dalgona martini

De luchtige dalgona koffie – een laagje tot schuim opgeklopte instantkoffie bovenop melk met ijs – sloeg in als een bom toen het drankje viraal ging op TikTok. Maar nu de hele wereld de koffie kent, is het tijd voor een upgrade. De dalgona martini transformeert het drankje om tot een luxueuze cocktail en een perfecte afternoon treat.

Recept: Mix 50 ml Baileys met 50 ml vodka en ijs (eventueel in een cocktailshaker), maak het koffieschuim door twee eetlepels suiker, twee eetlepels instantkoffie en twee eetlepels koud water op te kloppen (duurt wel een tijdje) en serveer daarna het koffieschuim bovenop de Baileys.

2. De whipped matcha latte

Nog een variatie op de dalgona koffie, maar dit keer een gezondere versie ervan. Want de koffie vervangen we door matchapoeder. De schuimige bovenlaag lijkt dan weer meer op een zoete meringue. Maar het eindresultaat ziet er even decadent uit als de originele dalgona koffie en volgens de reacties is de smaak ook even goddelijk.

Recept: bekijk de TikTokvideo.



3. De Fatman

Een cocktail met een profetische naam, want als je er te veel van drinkt, kan je weleens een paar kilootjes bijkomen. Het drankje werd bedacht door @sincitybartender op TikTok en hij heeft een hele zwik gestoorde cocktails op zijn profiel staan. Maar zijn ‘Fatman’ scoort het best met 3,3 miljoen hits.

Recept: drop een shotje met vanillevodka, donkere rum en kaneellikeur in een glas Dr Pepper (of cola). Bekijk de TikTokvideo voor gedetailleerde benodigdheden.



4. De whipped chocolate

Geen zin in koffie ’s ochtends of veel zin in zoetigheid ’s namiddags? Wat je motief ook is, deze whipped chocolate is een leuke en frisse variatie op gewone chocolademelk. En poepsimpel om te maken. Zo hebben we onze guilty pleasures graag.

Recept: klop twee eetlepels suiker, twee eetlepels cacaopoeder en vijf eetlepels volle room op tot een mousse. Serveer bovenop melk en ijsblokjes.



5. Disneys beroemde Dole Whip

In Disneyland Parijs staat het drankje bekend als de ‘Pineapple Whip’, maar in de rest van de Disneyparken heeft de Dole Whip een iconische status verworven. Hét Disneydrankje maak je nu makkelijk thuis zelf met dit TikTokrecept. Eindresultaat: een heerlijke mocktail slash milkshake, perfect voor warme zomerdagen.

Recept: bekijk de TikTokvideo.



