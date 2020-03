Zalig zondigen: 3 x overheerlijke crumble

1. EXOTISCH: KOKOSCRUMBLE MET MANGO

Voor 4 personen • 1 uur

• 2 rijpe mango’s • sap van 1 citroen • 1 zakje vanillesuiker • 150 ml kokosroom • 50 g fijne suiker • 2 el geraspte kokos + extra om af te werken • 100 g bloem • 50 g boter • kokos- of vanille-ijs

Zo ga je te werk

1>Verwarm de oven voor op 200 °C. Snij het vruchtvlees van de mango in blokjes en meng er het citroensap en de vanillesuiker onder. Verdeel het fruit over 4 ovenschaaltjes. Roer de kokosroom los en giet over de mangoblokjes.

2> Meng de suiker, kokos en bloem door elkaar. Voeg de boter in blokjes toe en kneed tot een kruimelig deeg. Verdeel over de mango. Zet 45 minuten in de oven. Bestrooi voor het serveren nog met wat extra kokos en serveer met een bolletje ijs.

Tip: Om te weten of een mango rijp is, knijp je er zachtjes in. Wanneer de vrucht een beetje terugveert, is hij op z’n best.

2. VEGAN: FRAMBOZEN-CRUMBLEKOEK

Voor 4 personen • 1 uur

• 500 g bloem • 200 g suiker • 2 tl bakpoeder • snuf zout • geraspte schil van 1 citroen • 200 ml zonnebloemolie • 40 g maiszetmeel • 1 el esdoornsiroop • 400 g frambozen • 30 g cassonadesuiker

Zo ga je te werk

1> Meng de bloem met de suiker, het bakpoeder, zout en de citroenrasp. Voeg de olie toe en meng tot een glad deeg. Zet 30 minuten in koelkast.

2> Verhit de oven voor op 180 °C. Bekleed een lage bakvorm van 20 bij 30 centimeter met bakpapier. Meng het maiszetmeel en de esdoornsiroop onder de frambozen.

3> Bedek de bodem van de bakvorm met iets meer dan de helft van het deeg. Druk goed aan. Verdeel het fruit erover. Meng de cassonadesuiker door de rest van het deeg en verkruimel over het fruit. Zet 45 minuten in de oven.

4> Haal de koek uit de oven en laat volledig afkoelen. Snij daarna in repen of vierkantjes. Doe er voor wat crunch gehakte nootjes bovenop.

3. KLASSIEK: CRUMBLE MET APPEL EN BLAUWE BESSEN

Voor 4 personen • 1 uur

• 2 stoofappels • 125 g blauwe bessen • 2 el fijne suiker • 1 tl kaneelpoeder • snuf zout • 60 g havermoutvlokken • 30 g bloem • 30 g bruine suiker • 30 g boter

Zo ga je te werk

1>Verwarm de oven voor op 180 °C. Schil de appels. Snij in blokjes en meng met de blauwe bessen, fijne suiker, kaneel en een snuf zout. Schep alles in een ovenschaal.

2> Meng de havermoutvlokken met de bloem en de bruine suiker. Smelt de boter, doe ze bij de vlokken en meng goed. Verdeel over het fruit. Zet de crumble 45 minuten in de oven, tot het crumblelaagje goudbruin kleurt.

Tip: Lekker met een schep yoghurt of zure room.