Wow-effect, weinig effort: 3 feestdesserts om mee uit te pakken tijdens kerst

Voor 6 personen • 3 uur 15 minuten

• 4 eiwitten • 225 g suiker • 2 el maiszetmeel • 200 g veenbessenconfituur • sap van ½ citroen • 250 ml slagroom • pitjes van 1 granaatappel • enkele takjes rozemarijn

Voor de veenbessen

• 200 ml water • 200 g kristalsuiker • 200 g verse veenbessen • 100 g fijne suiker

Zo ga je te werk

1> Verwarm de oven voor op 150 °C. Klop de eiwitten tot zachte pieken. Voeg al kloppend langzaam de suiker toe tot het eiwit glanzend is en stijve pieken vormt. Voeg dan het maiszetmeel toe en mix nog even verder.

2> Schep 2/3 van het eiwit op een met bakpapier beklede bakplaat en strijk uit tot een cirkel met 20 centimeter diameter. Schep de rest ook op de bakplaat en strijk uit tot een cirkel van 15 centimeter diameter. Verlaag de oventemperatuur naar 120 °C en zet de pavlova 1,5 uur in de oven. Zet daarna de oven uit en laat volledig afkoelen in de oven.

3> Breng voor de veenbessen het water en de kristalsuiker aan de kook. Laat 15 minuten op een zacht vuur pruttelen. Doe de siroop samen met de veenbessen in een kom. Dek af en laat 2 uur staan. Giet de veenbessen door een zeef en laat uitlekken. Doe de fijne suiker op een bord en rol de veenbessen er in kleine porties door. Leg ze op bakpapier om te drogen.

4> Verwarm de veenbessenconfituur met het citroensap. Klop de slagroom stijf. Haal de afgekoelde pavlova voorzichtig van het bakpapier. Verdeel de helft van de slagroom op de grootste pavlova, schep er de helft van de granaatappelpitjes op en druppel er wat van de confituur over. Leg er de tweede pavlova op en werk af met de resterende room, granaatappelpitjes, confituur, gesuikerde veenbessen en takjes rozemarijn.

Tip: Je kan de oven beter te laag hebben staan en de pavlova er wat langer in laten, dan dat je de oven te hoog zet. Dan gaat het eiwit namelijk lichtbruin kleuren en dat oogt minder mooi.

2. Majestueuze laagjestaart

Voor 8 à 10 personen • 1 uur 10 minuten

• 8 eieren, op kamertemperatuur • 330 g fijne suiker • 3 tl oranjebloesemwater • 300 g zelfrijzende bloem • 240 g amandelmeel, gezeefd • 2 el geraspte sinaasappelschil • 200 g ongezouten boter, gesmolten • verse, eetbare bloempjes

Voor de ricottavulling

• 100 g ongezouten boter, op kamertemperatuur • 250 g roomkaas, op kamertemperatuur • 250 g ricotta • 1 tl vanille-extract • 200 g bloemsuiker, gezeefd

Voor de krokante amandelen

• 40 g amandelschilfers • 40 g bloemsuiker, gezeefd • 1 el water

Zo ga je te werk

1> Vet 2 vormen van 20 centimeter doorsnede in en bekleed met bakpapier. Verwarm de oven voor op 160 °C. Doe de eieren, suiker en het oranjebloesemwater in een kom en mix tot het drie keer in volume toegenomen is.

2> Spatel er de bloem door. Voeg het amandelmeel, de sinaasappelrasp en boter toe en spatel goed onder elkaar. Verdeel het mengsel over de twee bakvormen en zet 50 minuten in de oven. Haal de cakes uit de vorm en laat op een rooster afkoelen. Draai de oven hoger naar 180 °C.

3> Meng de amandelschilfers met de suiker en het water. Spreid ze uit op een met bakpapier beklede bakplaat en zet 12 minuten in de oven. Laat afkoelen en breek in stukken.

4> Klop voor de vulling de boter, roomkaas, ricotta en het vanille-extract glad. Voeg de suiker toe en klop nog 5 minuten verder. Snij de toplaag van de cakes en halveer ze. Verdeel enkele eetlepels vulling op de onderste laag en strooi er wat amandelen over. Leg er een tweede laag cake op en herhaal met de vulling en amandelen. Ga door tot je 4 lagen hebt. Eindig met ricotta en amandelen en werk af met bloemen.

Tip: Je kan de cakes makkelijk een dag van tevoren klaarmaken. Zo hoef je de taart op kerstdag alleen nog te vullen.

3. Peertjes in bladerdeeg met siroop en vanillesaus

Voor 4 personen • 1 uur

• 4 doyennéperen • 1 zakje vanillesuiker • 500 ml droge witte wijn • 2 kaneelstokjes • rasp van 1 sinaasappel • 100 g marsepein, in blokjes • 1 vel bladerdeeg • 300 g suiker • 1 ei, losgeklopt • 2 el kaneelsuiker

Voor de vanillesaus:

• 1 vanillestokje • 250 ml slagroom • 100 ml melk • 4 eidooiers • 60 g suiker

Zo ga je te werk

1> Snij het vanillestokje in de lengte doormidden en schraap het merg eruit. Doe dit samen met het stokje en de slagroom in een pan en breng aan de kook. Meng in een kom de melk met de eidooiers en de suiker. Giet al roerend de kokende room bij het melkmengsel. Giet daarna alles terug in de pan en verwarm al roerend op laag vuur tot de vanillesaus dikker wordt, maar laat niet koken. Giet de saus daarna door een zeef.

2> Schil de peren, maar laat het steeltje zitten. Snij de onderkant recht. Haal met een appelboor het klokhuis van onderen weg. Breng de vanillesuiker met de witte wijn, 400 milliliter water, de kaneelstokjes en de sinaasappelrasp langzaam aan de kook. Roer tot de suiker opgelost is. Laat 3 minuten inkoken. Doe de peren in de pan, breng weer aan de kook en kook de peren 15 minuten op een zacht vuur.

3> Haal de peren uit de pan en laat afkoelen. Vul de holtes met de blokjes marsepein. Kook de siroop nog 15 minuten in. Laat daarna afkoelen. Verwarm de oven voor op 200 °C. Rol het bladerdeeg uit en snij in repen van 1 centimeter breed. Bestrijk de peren licht met de siroop. Pak een reep bladerdeeg en begin vanaf de onderkant van de peer het bladerdeeg om de peer te wikkelen. Plak een volgende reep bladerdeeg vast met wat siroop en wikkel de peren tot aan de bovenkant rondom in bladerdeeg. Snij uit een restje bladerdeeg nog een paar blaadjes en plak ze vast met wat siroop, net onder het steeltje. Bestrijk de peren met het losgeklopte ei en zet ze op een met bakpapier beklede bakplaat. Zet 25 minuten in de oven. Serveer ze met de vanillesaus en werk af met

wat kaneelsuiker.

Tip: Laat de peren niet té lang koken in de wijn. Zo hebben ze na het garen in de oven nog voldoende beet.