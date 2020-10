World Veggie Day: 38 Belgische restaurants schakelen een week lang over op veggie aanbod. “Beter voor onze planeet en even smaakvol” Roxanne Wellens

01 oktober 2020

12u07

Bron: Greenway x Deliveroo 0 Nina kookt Vandaag is het World Veggie Day. Hoogste tijd dus om die Quornnuggets of Beyond burgers boven te halen. En je hoeft er zelfs niet voor naar de winkel. 38 bekende en minder bekende Belgische restaurants zullen een week lang extra vegetarische gerechten aanbieden op het platform Deliveroo. Zo toverde Ellis Burgers de klassieker ‘Mexican Pepper Burger’ om tot de ‘Crazy Red Veggie Burger’.

Vegetarisch eten vandaag de dag is veel meer dan een saai slaatje. Want ondertussen zijn er talloze alternatieven voor vlees en vis op de markt. Zo is het aanbod aan vegetarische restaurants beschikbaar via Deliveroo, de applicatie die eten aan huis levert, in België doorheen de jaren gestaag toegenomen. Zo’n vijf jaar geleden telde Deliveroo 10 restaurants met vegetarische opties. Nu zijn dat er maar liefst 435.

Let them eat... vegan filetstukjes

Om World Veggie Day extra in de kijker te zetten biedt de leveringsdienst in samenwerking vegetarische merk Greenway – ken je van de restaurants en hun producten in de supermarkt — gedurende één week extra vegetarische gerechten aan. Vanaf vandaag kan je bij 38 deelnemende restaurants in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Mechelen, Leuven en Luik een vegetarisch gerecht bestellen. “We willen zo veel mogelijk mensen laten kennismaken met plantaardige producten”, zegt Paul Florizoone, oprichter van Greenway. “Het is niet alleen beter voor onze planeet, het is ook even smaakvol als het origineel.”

De bestaande vleesgerechten worden voor de gelegenheid omgetoverd tot een vegetarische versie met plantaardige producten. Zo biedt kiprestaurant Poule & Poulette drie veggie gerechten aan, waaronder aperoballetjes, een vol-au-vent en een Caesar Salad met vegan filetstukjes. Bij pastarestaurant Bocca in Gent kan je een Vegan Bolo Pasta bestellen met Vegan gehakt.

Gent, veggiestad

Van de 13 Belgische steden waar Deliveroo actief is in België worden de meeste vegetarische bestellingen in Gent, Antwerpen en Leuven geplaatst. Gent springt er met kop en schouders bovenuit terwijl Brussel dit jaar moest afstaan aan Leuven.

Dit zijn de populairste gerechten die per stad besteld worden:

Kortrijk: Falafel sandwich van Fluffy Falafel

Gent: Vegetarische spaghetti van Kastart

Antwerpen: Pizza Dirty Vegan van Otomat

Leuven: Pad Thai Kai of Tofu van Thai House

Brussel: Veggie pizza van Al bacceto

Luik: Veggie Burger van The Huggy’s Bar

Namen: Quinoa vegan pot-au-feu van Le Pain Quotidien

Benieuwd naar nog meer vegetarische alternatieven? Bestel dan zeker eens bij Copper Branch in Brussel, Le Botaniste in Gent en Brussel of Greenway in Antwerpen, Gent, Brussel en Leuven.