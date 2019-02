World Nutella Day: 8 x de lekkerste recepten met je favoriete choco Nele Annemans

05 februari 2019

12u10

Bron: The Londoner, Nutella 0 Nina kookt Vandaag is het World Nutella Day: de ideale dag om eens toe te geven aan het lekkerste broodbeleg. Wij zetten alvast onze favoriete receptjes voor jou op een rijtje.

Nutellacocktail

Dit heb je nodig voor 2 cocktails:

400 ml volle melk

2 grote eetlepels Nutella (of andere hazelnootpasta)

1 eetlepel cacaopoeder

3 shotjes wodka

2 shotjes Frangelico of amaretto

ijs

Voor de garnering:

extra Nutella

gehakte hazelnoten

Zo ga je aan de slag:

Verwarm de melk zachtjes in een pan, samen met de Nutella en het cacaopoeder. Blijf roeren tot het geheel glad en warm is. Zet de pan aan de kant en laat het geheel afkoelen. Terwijl de chocolademelk afkoelt, kan je je glazen voorbereiden. Smeer wat Nutella open op een plat bord en leg de gehakte hazelnoten op een ander bord. Dompel je glas in de Nutella en draai het 360 graden. Doe daarna hetzelfde bij de noten. Als je chocolademelk afgekoeld is, giet je hem samen met de wodka, de likeur en het ijs in een shaker. Schud tot het mengsel goed gekoeld is en schenk uit in een martiniglas. Smakelijk!

Nutellamousse

Dit heb je nodig voor 4 porties:

30 g opgeklopte room

60 g Nutella

80 g verkruimelde meringue

Voor de garnering:

4 minimeringues

bosvruchten ter versiering

Zo ga je aan de slag:

Bereid de mousse door 40 g Nutella te mengen met 30 g opgeklopte room. Leg dan een laagje verkruimelde gebakken eiwitschuim in de glaasjes en voeg de mousse toe. Laat de glaasjes rusten in de koelkast gedurende minstens 2 uur. Versier met behulp van een spuitzak met de resterende 20 g Nutella. Garneer het dessertbord met een kleine meringue en enkele bosvruchten.

Focaccia met Nutella

Dit heb je nodig voor 4 porties:

280 g bloem

6 g zout

32 ml olijfolie

8 g biergist

170 ml lauwe melk

60 g Nutella

grof zout, ter versiering

Zo ga je aan de slag:

Los de gist op in warm water. Giet de bloem en het zout in een keukenrobot, voeg 15 ml olijfolie toe samen met de opgeloste gist en meng tot een glad en elastisch deeg. Rol het deeg met een deegrol uit tot het ongeveer 1,5 cm dik is. Dek af met een propere theedoek en laat het deeg ongeveer 1 uur rusten. Giet een straaltje olijfolie over de focaccia en besprenkel met wat grof zout voor het in de oven gaat. Bak de focaccia gedurende 20 minuten in een op 220°C voorverwarmde oven. Verdeel de afgekoelde focaccia in 8 stukken en vul elk stuk met ongeveer 7 g Nutella.

Panini met Nutella en aardbeien

Dit heb je nodig voor 8 minipolls

8 broodjes

60 g Nutella

100 g in plakjes gesneden aardbeien

25 g ricotta

poedersuiker

Zo ga je aan de slag:

Snijd de broodjes overlangs in twee. Besmeer de onderkant met Nutella. Voeg de aardbeien en ricotta toe en leg de bovenkant erop. Zet de panini onder de grill. Let erop dat de Nutella niet smelt. Serveer de warme panini met wat poedersuiker.

Trio van minimuffins

Dit heb je nodig voor 12 minimuffins:

Voor het deeg

220 g suiker

4 eieren

264 g bloem

60 g boter

60 ml zonnebloemolie

180 g Maïzena

1 zakje bakpoeder

4 g zout

Bijkomende ingrediënten

80 g aardappelpuree

80 g wortelpuree

70 g gehakte hazelnoten

Zo ga je aan de slag:

Meng de eieren en de suiker met de mixer in een mengkom, voeg de droge ingrediënten toe en ten slotte de olie en boter. Verdeel die bereiding in drie gelijke delen. Voeg de aardappelpuree toe aan een derde van het deeg. Voeg in een andere kom de wortelpuree toe aan een derde van het deeg. Voeg ten slotte aan het laatste deel deeg de 60 g gehakte hazelnoten toe. Vul vormen voor minimuffins met de drie bereidingen (20-25 gram deeg per vorm) en bak gedurende 15 minuten in een op 180°C voorverwarmde oven. Versier elke muffin met 5 g Nutella en wat gehakte hazelnoten.

Nutellaflapjes

Dit heb je nodig voor 12 flapjes:

200 g bloem

28 ml olijfolie

4 g zout

90 ml water

5 g biergist

60 g Nutella

siliconen ijsblokjesvorm

Zo ga je aan de slag:

Vul de vakjes van een siliconen ijsblokjesvorm met ongeveer 5 g Nutella en zet minstens 2 uur in de diepvriezer. Giet de bloem in een kom en voeg alle andere ingrediënten toe. Meng krachtig tot een glad en homogeen deeg. Laat het deeg 1 uur rusten in de koelkast. Rol het deeg uit met een deegrol tot ongeveer 3 mm dik. Steek er met een dresseerring van 10-12 cm diameter rondjes uit. Bevochtig de helft van elk deegschijfje met water en leg er een blokje Nutella op. Sluit de flapjes door ze in twee te plooien tot een halve maan. Laat ongeveer 1 uur rusten in de koelkast. Verwarm de olie in de pan en bak de flapjes gedurende 15 seconden. Leg ze vervolgens op keukenpapier. Serveer 3 warme flapjes per bord, bestrooid met poedersuiker.

Yoghurtglaasjes

Dit heb je nodig voor 4 porties

200 g muesli

60 g Nutella

250 g Griekse yoghurt 0%

Voor de garnering:

mix van bosvruchten

Zo ga je aan de slag:

Doe in elk glaasje een laag muesli. Voeg daarna 15 g Nutella en 2 eetlepels Griekse yoghurt toe en versier met bosvruchten. Serveer meteen.

Pannenkoeken met Nutella en fruit

Dit heb je nodig voor 4 pannenkoeken:

3 eieren

250 g bloem

15 g boter

220 ml volle melk

60 g Nutella

vers fruit

Zo ga je aan de slag:

Neem twee kommen: doe in kom één de melk en bloem en in kom twee de eieren en de gesmolten boter. Meng vervolgens de inhoud van de twee kommen. Laat het deeg gedurende 15 minuten rusten op kamertemperatuur. Verwarm een pannenkoekenpan en strijk ze in met een beetje olie met behulp van een prop keukenpapier. Giet wat deeg in de pan en verspreid het goed om een pannenkoek van ongeveer 26 cm diameter te verkrijgen. Bak aan twee kanten tot hij mooi goudgeel is.Serveer de pannenkoeken gevuld met 15 g Nutella en vers fruit (mango, banaan, aardbeien, ...).