Wordt hindesteak jouw nieuw favoriet wildgerecht? Als je dit recept volgt is de kans reëel

Een mals gebakken hindesteakje smaakt altijd naar meer. Maar voeg er een portie couscous bij, pimp met warme najaarsgroenten en overgiet met een vleug zoete sjalotsaus en je wil dit seizoen niks anders eten!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 stuks hindesteak

10 sjalotten

2 pastinaken

4 wortelen

bosje tijm

300 ml melk

1 tl suiker

1 tl honing

25 ml azijn

50 ml witte wijn

600 ml kippenbouillon (1 kippenbouillonblokje + 500 ml heet water)

250 g couscous

boter

peper en zout

Zo maak je het:

Verwarm de oven voor op 120°C. Maak de groenten schoon en snij ze in blokjes. Stoof ze gaar in boter. Voeg de tijm toe en breng op smaak met peper en zout. Pel de sjalotten en breng ze in de melk aan de kook. Giet ze vervolgens af.

Leg de sjalotten in een ovenschaal, bestrooi met de suiker en leg er enkele klontjes boter tussen. Zet 30 minuten in de oven. Doe de couscous in een kom en giet er 400 ml hete kippenbouillon over. Dek af en laat 5 minuten wellen.

Haal de sjalotten uit de oven en plet ze met een vork. Schep de sjalotten in een blender, voeg de azijn toe en mix glad.

Kruid de hindesteaks met peper en zout en bak ze langs beide kanten 4 minuten in hete boter. Haal ze uit de pan en laat rusten onder aluminiumfolie. Doe de honing in de pan en roer de aanbaksels los. Blus met de witte wijn. Voeg de resterende bouillon toe en breng aan de kook. Voeg de sjalottenpuree toe en breng op smaak met peper, zout en eventueel nog extra honing. Roer de couscous los met een vork en serveer bij de hindesteak.”

