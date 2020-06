Wordt champagne-ijs de hype van de zomer? Deze ijssalons verkopen het vanaf juli Stéphanie Verzelen

28 juni 2020

13u03 16 Nina kookt Sprankelende champagne en verfrissende sorbet: als dat geen match made in heaven is. En goed nieuws, want die goddelijke creatie, bedacht door champagnemerk Piper-Heidsieck, kan je deze zomer in twee Belgische ijssalons proeven.

Wij, Belgen, houden van ijs. In 2018 onthulde Unilever, het bedrijf achter Magnum, Cornetto, Ben&Jerry’s en Ola, dat ze tijdens de zomer wekelijks ongeveer zo’n 10 miljoen ijsjes verkopen in ons land. En we blijken ook verzot te zijn op champagne: volgens het Comité Champagne staan we als land op de zesde plaats op de lijst van grootste champagne-importeurs.

Geniale zet dus van Piper-Heidsieck om onze twee gekoesterde lekkernijen tot een ultiem dessert te combineren. Het merk creëerde samen met Belgische ijssalons Cremerie Germaine in Antwerpen en Glacier Gaston in Brussel een champagnesorbet, dat voor maar liefst 47% uit champagne bestaat. “Elke hap brengt dezelfde ervaring teweeg als een sip van het sprankelende goud”, zegt Jan Vandewiele van Cremerie Germaine.

Fruitig en sprankelend

Vandewiele maakte de gelato van champagne en de maître-glacier van Glacier Gaston voegde nog gekonfijte frambozen en calamondin (een citrusvrucht uit de Filippijnse keuken) toe om het fruitige en sprankelende karakter van de drank te versterken. In beide ijssalons kan je de sorbet proeven tijdens juli en augustus. En hoeveel kost dat? Omdat Piper-Heidseck de champagne sponsort die de salons gebruiken, betaal je in beide salons even veel voor een bolletje champagnesorbet als voor een gewoon bolletje ijs: 2,5 euro.

Cremerie Germaine vind je in de Nassaustraat 13 in Antwerpen en Glacier Gaston zowel op Place Dumon 29 als op Quai aux Briques 86 in Brussel.