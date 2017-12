Wijn op het kerstmenu? 5 bewaartips voor druivennat in topconditie Charlotte Dierckx

18u30

Met de feestdagen in het vooruitzicht, worden er weer massaal flessen wijn ingeslagen. Maar hoe bewaar je de feestdrank eigenlijk eenmaal het de winkelrekken verlaten heeft? Met deze 5 tips bereikt je voorraad alcoholisch druivensap de feesttafel in topconditie!

Wijn is fijn. Althans, als je het op de juiste manier bewaart. Rechtop of liggend? Op kamertemperatuur of gekoeld? De meningen lijken sterk te verschillen. Speciaal voor de fijnproevers (en omdat echt niemand zin heeft in een glaasje zure wijn bij het kerstdiner) zetten we 5 tips op een rijtje.

Gekoeld of op kamertemperatuur?

Witte, rode of rosé wijn? De temperatuur van de opslagplaats is wellicht de belangrijkste factor. De juiste temperatuur zorgt er namelijk voor dat de smaak optimaal tot zijn recht komt. De ideale temperatuur om wijn te bewaren ligt tussen 10 en 13° C. Ligt de temperatuur bij jou net een tikkeltje lager of hoger? Dan zal dat geen opmerkzaam verschil geven in smaak. Ligt de temperatuur aanzienlijk hoger? Dan zal de wijn te snel rijpen en verliest hij aan kwaliteit. Ook niet onbelangrijk: let op voor temperatuurschommelingen. Grote temperatuurschommelingen doen de druk in de fles stijgen en beschadigen de kurk. Zuurstof kan dan tussen de kruk en de fleshals binnensijpelen wat de smaak alles behalve ten goede komt.

Tip: voor het serveren van wijnen gelden andere wetten. Voor mousserende wijnen en dessertwijnen geldt een temperatuur tussen 6 en 8° C. Witte wijnen en rosé wijnen komen dan weer het meest tot hun recht op een temperatuur van zo'n 8 à 14° C. Rode wijnen smaken doorgaans het best op een kamertemperatuur tussen 16 en 19° C.

Liggend of staand?

Dat hangt van het type afsluiting af. Wijnflessen met een kurk moeten horizontaal worden opgeslagen. In deze liggende positie blijft de wijn in contact met de kruk, wat helpt voorkomen dat de kurk uitdroogt, afbrokkelt en in de wijn terechtkomt. Een kurk die uitdroogt zal bovendien krimpen, waardoor lucht kan binnendringen in de fles. De wijn zal door oxidatie in eerste instantie slechter gaan smaken, met uiteindelijk bederf tot gevolg. Flessen met een draaidop of plastic kurk kunnen overigens gewoon staand bewaard worden, omdat lucht van buitenaf onmogelijk kan binnendringen in de fles.

Tip: voorkom ronddobberende stukjes kurk in je wijn (een ware domper op het feestgedruis) en gebruik een gladde, ronde kurkentrekker.

Goede luchtvochtigheid- en circulatie

"What was once holy water, tastes like bitter wine", jammert Bon Jovi in hun hit Bitter Wine. Zo zie je maar dat het zelfs de beste kan overkomen! Voorkom dat je gasten hun neus ophalen voor een glaasje wijn en bewaar de fles in een goed verluchte ruimte met voldoende luchtvochtigheid. Niet te vochtig, maar ook zeker niet te droog. In een té droge ruimte riskeren we, ondanks een liggende positie, alsnog dat de kruk uitdroogt, met alle gevolgen van dien. Een overmatig vochtige opslagplaats is dan weer een broeihaard voor schimmels die zich schaamteloos je fles wijn binnendringen via de kurk.

Niet alleen schimmels, ook sterk en penetrant ruikende stoffen in de buurt van de opslagplaats beïnvloeden de geur en smaak van wijn. Dit geldt zowel voor chemische luchtjes als voor sterk geurende groenten en kruiden.

Tip: is de tijdelijke opslagplaats van je voorraad druivennat vermoedelijk te vochtig? Wikkel de wijnflessen in keukenpapier, zo voorkom je in ieder geval dat de etiketten gaan schimmelen.

Daglicht of duisternis?

Bewaar wijnflessen in een donkere omgeving zonder direct zonlicht of uv-licht (zoals tl-verlichting). We zullen je de scheikundige verklaring besparen, maar neem van ons aan dat beide ongewenste geuren en smaken veroorzaken.

Tip: gloeilampen zijn niet schadelijk.

En vooral niet schudden...

"Shake what your mama gave ya", is niet van toepassing op wijnflessen die (schoon)moederlief cadeau doet. Schuddingen versnellen het chemisch proces waardoor de wijn veroudert en de kwaliteit achteruit gaat. Dus of het nu puur uit enthousiasme is, of het wijnrek dat toevallig naast de wasmachine staat, houd die geliefde fles wijn uit de buurt van trillingen. Uw gasten danken u.