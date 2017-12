Nespresso Gesponsorde inhoud Wie zoet is, krijgt koffie Aangeboden door Nespresso

13u15 0 Nina kookt Ook Sinterklaas heeft nood aan een koffiepauze zo nu en dan en maakt er dit jaar een extra kleurrijk, zoet tafereel van met deze 9 ideeën.

Héérlijk om naar te kijken, deze prachtige tafellamp.



Tafellamp ‘Bake me a Cake’ – 439,90 euro – Morten & Jonas voor Northern Lighting, www.northernlighting.no

Nespresso

Geen afternoon coffee zonder goedgevulde etagère. Deze mixt twee stijlvolle trendnummers, hout + goud.



Etagère – 39,99 euro – Madam Stoltz, www.madamstoltz.dk

Nespresso

Het perfecte gouden lepeltje om in de rijstpap of ander zoet lekkers te duiken.



Koffielepeltje – 17,90 euro per stuk – Cutipol, www.cutipol.pt

Nespresso

Jansen + Co heeft het niet voor sober wit: zij spelen in hun ontwerpen net krachtige kleuren tegen mekaar uit.



Suikerpot en melkkannetje ‘My mug’ – 15,85 euro per stuk – Jansen + Co for Serax, www.serax.com

Nespresso

Miss Etoile maakt suikerzoete kopjes met een blosje en een sierlijke knipoog.



Koffiekoppen – 14,95 euro per stuk – Miss Etoile, www.missetoile.dk

Nespresso

Experimenteren als een echte barista? Het kan met deze stijlvolle Creatista Plus van Nespresso. Een klassieke romige cappuccino, een fluweelzachte flat white of een latte met accent in melkschuim? Het wordt nog meer uitkijken naar de dagelijkse koffiepauze…



Creatista Plus – 499 euro – Nespresso, www.nespresso.com

Nespresso

Femke Zwaan schildert de meest feeërieke taferelen op haar borden. Extra bijzonder: haar vogels vliegen van het ene bord naar het andere.



Dessertborden (21 cm) – 14,99 euro per stuk – Catchii, www.catchii.com

Nespresso

Sweet heaven: Nespresso pakt uit met drie Original Variations-capsules met verrassend snoepjesaroma in combinatie met de allerhoogste kwaliteit Pure Arabica-koffie. Met Variations Confetto Snowball kies je voor een heerlijke espresso met zoete noten van kokosnoot en een toets vanille. Variations Confetto Orangette is een espresso met een uitbundig smaakpalet dankzij bitterzoete appelsienzeste en een hint chocolade. Of misschien val je voor Variations Confetto Liquorice, een smaakvolle combinatie van specerijen met een toets van zoethoutsnoep.

Extra bijzonder: de kleurrijke capsules zijn een ontwerp van het wereldvermaarde kunstenaarsduo Craig & Karl.



Festive capsules (triopack) – 13,50 euro – Nespresso, www.nespresso.com

Nespresso

Zo word je koffie een échte verwenkoffie: diy snoeplepels

Verras je gasten met deze elegante chocoladelepels en geef je kopje koffie een originele, zoete upgrade.

Nespresso

Hoe maak je ze? Heel eenvoudig!

Smelt de chocolade van je voorkeur au bain-marie. Haal je mooiste lepels voorzichtig door de warme chocolade. Zorg dat de hele lepel gevuld is. Maak de lepel aan de achterkant schoon en versier meteen daarna de chocolade met kleine stukjes snoepgoed, noten, een beetje grof zeezout, hagelslag of gedroogd fruit. Je kan ook met chocolade in een ander tintje fijne lijntjes over de chocolade druppelen. Extra elegant worden je lepels met een paar gedroogde bloemblaadjes… Leg de lepels vervolgens enkele uren in de koelkast tot de chocolade hard is. Oh zo lekker in de koffie of in een kop warme melk.