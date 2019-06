Wereldwijd bekend, maar in België onbemind: wie is Amélie Vincent? Liesbeth De Corte

18 juni 2019

Lekker en gezond eten - én dineren - is hot. Al is het een hele opgave om er de juiste adressen uit te pikken en de foodhypes te doorprikken. Toch is dit waar de Belgische Amélie Vincent in uitblinkt en wereldwijd om wordt gelauwerd. Amélie-wie?

Doet Amélie Vincent niet meteen een belletje rinkelen? Dat is niet zo erg, maar in de culinaire wereld is ze wel degelijk een grote naam. De Belgische foodie is vooral bekend dankzij haar online naam The Foodalist. Op deze blog deelt ze de beste eetplekken ter wereld. Daarnaast vertegenwoordigt ze met haar communicatieagentschap ook chefs wereldwijd. Ze is dan ook kind aan huis bij bekende chef-koks als Alain Ducasse of Sergio Herman. Al haar culinaire avonturen kan je bovendien in de gaten houden via Instagram, samen met zo’n 72.500 andere volgers.

“Mijn passie voor lekker eten zit er al van kinds af aan in”, vertelt ze ons. “Als kind heb ik veel met mijn ouders gereisd. Zo kwam ik al vroeg in contact met nieuwe culturen en smaken. Mijn vader is bovendien een Belg, maar mijn moeder heeft Vietnamese roots. En bij de Aziatische keuken is eten een familiegebeuren. Je staat dan niet alleen achter de kookpotten, maar samen met je moeder, grootmoeder en tantes. Aan tafel krijg je ook een gezellig eetfestijn waar iedereen maaltijden met elkaar deelt. Lekker eten betekent voor mij daarom zo veel meer dan simpelweg je buikje rond eten.”

Simpel, maar goed

Door haar werk spendeert Amélie een groot deel van tijd in restaurants. Als ze niet haar voetjes onder tafel schuift, is ze op stap met een of andere bekende chef-kok. Maar dat houdt haar niet tegen om thuis ook nog geregeld te kokkerellen. “Ik hou van koken, maar mijn technieken staan niet op punt”, lacht ze. “Daarom vind ik het leuk om simpele, maar goede gerechten te bereiden. Met organische groenten of vlees van een geweldige slager.” Denk aan salades, een vis in de oven of spaghetti aglio e olio.

Omdat ze wereldwijd chef-koks vertegenwoordigt en helpt bij het uitbouwen van hun keuken, moet ze ook geregeld reizen naar alle uithoeken van de wereld. Iets waar ze naar eigen zeggen heel dankbaar voor is. “Af en toe is het belangrijk om van omgeving te veranderen. Omdat je in contact komt met andere mensen, hun religies, gewoonten en cultuur krijg je ook andere perspectieven. Heel leerrijk!”

Het enige nadeel? Als alleenstaande mama kan ze haar 2 kinderen - Jane (4,5) en Felix (7) - niet altijd meenemen. “Ik mis ze heel hard als ik weg ben. De ene week zijn ze bij hun papa, de andere week bij mij. Dus ik probeer mijn reizen goed in te plannen. Als ze bij mij zijn, probeer ik zoveel mogelijk tijd met hen te spenderen. Dan doe ik kantoorwerk of regel ik mijn zaken vanuit Brussel.”

En de beste eetplek in België is ...

Amélie heeft net haar nieuwste boek ‘150 Restaurants You Need to Visit before You Die’ gelanceerd. Als geen ander weet ze dus de goede adresjes te kiezen. Maar als ze gevraagd wordt om haar favoriete eetplek in België te noemen, begint de foodie te zuchten en te lachen. “Onmogelijk”, klinkt het. Uiteindelijk noemt ze toch topchef Willem Hiele uit Koksijde. “Hij gaat heel intuïtief te werk. Vorige week nog zijn we samen de duinen in getrokken en hebben we onderweg wilde asperges, kamille en andere verse kruiden meegenomen. Al zijn ingrediënten haalt hij recht uit de natuur. Ook niet onbelangrijk: hij kiest resoluut voor duurzame visvangst en onderhoudt goede contacten met zijn producenten. Als kers op de taart kookt hij altijd à la minute.”

Haar ultieme favoriet wereldwijd is Virgilio Martínez. “Hij heeft twee fantastische restaurants in Peru, genaamd Central en Mil. Daarnaast heeft hij samen met zijn zus Malena een geweldig initiatief op poten gezet: Mater Iniciativa. Met een team van wetenschappers, biologen en antropologen willen ze zo veel mogelijk lokale producenten en boeren ondersteunen.”