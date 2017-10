Wereldkoffiedag: jouw koffie, 5 x beter met onze hacks Timon Van Mechelen

Ter ere van Wereldkoffiedag schotelen we jullie vandaag 5 lifehacks voor die je kop koffie alleen maar beter gaan maken. Ieders favoriete bakje troost verdient het dan ook om in de bloemetjes gezet te worden. Met suiker en melk of net zonder, geniet ervan. Wij doen alvast mee!

1. Voeg een snuifje keukenzout toe

Door een klein snuifje keukenzout toe te voegen aan je kop koffie, neemt de bittere smaak af. Een stuk gezonder dan er een halve zak suiker bijkappen en de typerende smaak van koffie blijft wel nog behouden.



2. Maak eens bulletproof koffie

Bulletproof koffie maak je simpelweg door koffie te mixen met een eetlepel boter en een eetlepel kokosolie. En nee, dit is geen recept voor een hartinfarct. Bulletproof koffie is volgens onderzoek zelfs goed voor je hersenen, concentratie, spieraanmaak en energiepeil dankzij de mix van vetten en cafeïne. Het ietwat vettige goedje proeft naar een latte met minder schuim, maar is een stuk vullender. Veel mensen drinken 's ochtend snel een bulletproof koffie als ontbijt. Wij waren er alvast mee zoet tot ver na het middagmaal.



3. Laat je koffie even afkoelen

Niets zo wansmakelijk als lauwe (of nog erger: afgekoelde koude) koffie. Maar uit verschillende studies blijkt dat kokendhete koffie drinken ook weer niet goed is. Het zorgt ervoor dat het zwarte goud straffer en bitterder smaakt in vergelijking met koffie die een paar minuten afgekoeld is.



4. Kaneel blaast nieuw leven in oude koffie

De makkelijkste manier om wat oudere losse koffie weer tot leven te wekken is door er een beetje kaneel aan toe te voegen. Het maakt van je koffie een ware smaakbom en zorgt voor heel wat pit. Daarnaast is kaneel ook nog eens een krachtig antioxidant, het verbetert de concentratie, verlaagt cholesterol en zo kunnen we nog wel even verder gaan. Kortom een aanrader!



5. Maak zelf cold brew koffie

We schreven eerder al dat iced coffee passé is en dat de toekomst aan de cold brew koffie is. En daar moet je niet eens voor naar een hippe koffiebar uitwijken. Je maakt het namelijk heel makkelijk zelf. Koop grof gemalen koffiebonen (of maal ze zelf), strooi de koffie in een karaf en voeg er water op kamertemperatuur aan toe en roer voorzichtig. Bedek de karaf met een theedoek en laat een nacht staan in de koelkast. Giet de cold brew de volgende dag door een vergiet en klaar is kees. Voeg er eventueel nog zoetstof en ijsblokjes aan toe naar smaak.