Wereld Vegan Day: 3 x onze favoriete veganistische gerechtjes Nele Annemans

01 november 2018

12u06 0 Nina kookt Waar veganisme tot voor enkele jaren nog een hoog geitenwollensokkenimago had, is het anno 2018 helemaal ingeburgerd om geen dierlijke producten meer te eten. Speciaal voor World Vegan Day tonen wij jullie alvast onze favoriete receptjes.

Spaghetti-kaaskroketjes

Dit heb je nodig voor 8 kroketjes:

- 125 g volkorenspaghetti

- 50 g sojaboter

- 50 g bloem

- 3 dl havermelk

- 3 eetlepels edelgistvlokken

- 1 eetlepel bleke miso

- 2 eetlepels citroensap

- 2 eetlepels gehakte verse tuinkruiden (peterselie, dille, dragon)

- peper en zout

- olie om te frituren

Om te paneren

- 4 eetlepels bloem

- 1 dl water

- 100 g paneermeel

Zo ga je aan de slag:

• Breng gezouten water aan de kook, voeg de spaghetti toe en kook hem gaar.

• Giet de spaghetti af en zet hem opzij.

• Smelt de boter, roer de bloem erdoor en voeg beetje bij beetje de havermelk toe. Blijf intussen goed roeren zodat de bloem niet klontert.

• Roer ook de gistvlokken al roerend door de saus.

• Breng de saus op smaak met miso, citroensap, gehakte tuinkruiden, peper en zout.

• Meng de spaghetti met de saus en verdeel het mengsel over een rechthoekige, koele schaal. Laat alles door en door afkoelen en opstijven.

• Snijd het afgekoelde spaghettimengsel in blokjes ter grootte van kroketjes.

• Verwarm de frituurolie op 180 °C.

• Maak een papje van de bloem door er het water aan toe te voegen.

• Haal de kroketjes één voor één door het papje en vervolgens door het paneermeel.

• Frituur de kroketjes goudbruin.

Polentataart ‘Pizzaiola’

Dit heb je nodig voor een taartvorm van 24 cm doorsnee

- 150 g maïsgriesmeel (polenta)

- 4,5 dl water

- 2 aubergines

- 1 teentje knoflook, geperst

- 100 g kerstomaatjes, in vieren

- 100 g champignons, in kleine stukjes

- 15 ontpitte zwarte olijven, gehakt

- 1 eetlepel kappertjes

- 1⁄2 koffielepel chilivlokjes

- 1 koffielepel oregano

- 1⁄2 bosje basilicum

- peper en zout

- olijfolie

Zo ga je aan de slag:

• Verwarm de oven voor op 180 °C.

• Vermeng de kerstomaatjes, de champignons, de olijven en de kappertjes met de knoflook en 2 eetlepels olijfolie. Kruid de groenten met chilivlokjes en zout.

• Snijd het steeltje van de aubergines, prik een paar gaatjes in het vel en kook ze elk afzonderlijk 5 minuten in de microgolfoven op volle kracht. Snijd ze open en laat ze afkoelen. Of snijd de aubergines horizontaal doormidden en stoom ze in 15 minuten gaar.

• Lepel het vruchtvlees eruit en mix het samen met het basilicum, peper en zout.

• Breng het water aan de kook en kruid het met oregano en zout. Voeg het maisgriesmeel toe en blijf roeren terwijl het griesmeel dikker wordt en meer water absorbeert. Na enkele minuten zie je duidelijk de bodem van de pan bij het roeren. De polenta is dan klaar.

• Bekleed de taartvorm met wat bakpapier. Verdeel de polenta over de bodem in een laag die minstens 1 cm dik is, met kleine opstaande randen.

• Smeer de auberginepuree over de taartbodem.

• Verdeel de groenten erover en druk ze wat aan.

• Bak de taart 15 minuten in de oven.

Intense chocoladetaart

Dit heb je nodig voor een springvorm van 24 cm doorsnee:

Voor het deeg

- 70 g sojaboter

- 50 g suiker

- 100 g bloem

- 25 g amandelpoeder

- 1 eetlepel cacaopoeder

- 1 eetlepel sojamelk

Voor de vulling

- 4 eetlepels cacaopoeder

- 300 g pure chocolade

- 1 dl sterke koffie

- 400 g zijden tofu

Voor de afwerking

- 4 eetlepels cacaopoeder

Zo ga je aan de slag:

Voor het deeg

• Verwarm de oven voor op 180 °C.

• Smelt de sojaboter en de suiker een beetje tot ze goed vermeng kunnen worden.

• Meng intussen in een andere kom de bloem, het amandelpoeder en de cacao.

• Roer de gesmolten sojaboter door de bloem, voeg de sojamelk toe en kneed alles tot een deegbal.

• Leg de deegbal in het midden van een ingevette taartbodem en druk hem plat, zodat de bodem en ongeveer 2 cm van de opstaande randen bekleed zijn met het deeg. Of leg hem 30 minuten in de koelkast om op te stijven, rol het deeg uit en bekleed de ingevette taartbodem.

• Bak het deeg 10 minuten in de oven. Laat het afkoelen.

Meer inspiratie nodig? Deze recepten komt uit ‘Vandaag vegan!’, Kristin Leybaert & Miki Duerinck (Manteau, € 22,50).