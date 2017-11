Wereld Vegan Dag: 5 tips voor beginnende veganisten Timon Van Mechelen

09u56 0 Photo by Brooke Lark on Unsplash Een veganistische maaltijd. Nina kookt Vandaag is het Wereld Vegan Dag, een dag waarop de veganistische levensstijl in het zonnetje gezet wordt. Wereldwijd zijn er (stilletjes aan) steeds meer mensen die alle dierlijke producten vermijden, al blijft het natuurlijk niet gemakkelijk. Aan iedereen die veganist wil worden of meer veganistisch wil eten, vroegen we 5 tips aan Angele Donskaia (26) die ondertussen al zo’n 3 jaar vegan eet.

1. Informeer jezelf

“Ga niet zomaar van de ene dag op de andere veganistisch leven. Bereid je er grondig op voor: lees veel boeken en blogs en praat erover met mensen die er iets van kennen. Begin er pas aan, als je zeker weet welke voedingstoffen je lichaam precies nodig heeft en hoe je die vervangt”, aldus Angela.

2. Honger lijden is not done

“Vaak stoppen mensen met een veganistische levensstijl, omdat ze ervan uitgaan dat vegan gelijkstaat aan een normale maaltijd, maar dan zonder vlees, vis en zuivel. Dat klopt uiteraard niet. Je moet er net voor zorgen dat je van bepaalde voedingswaren (zoals pakweg rijst of groenten) meer eet, en het ontbrekende vlees, vis en zuivel compenseert. Honger lijden mag écht nooit.”

3. Licht je omgeving in

“Het is belangrijk om je omgeving in te lichten, zodat ze wéten dat je niet eet van een slagroomtaart of van een saus met room in. Je hoeft niet per se te eisen dat ze altijd veganistisch koken, maar het maakt op restaurant gaan bijvoorbeeld wel een stuk makkelijker,” vertelt Angela.

4. Ben zeker van je keuze

“Wees zeker van je eigen keuze en weet waarom je het doet, dan kunnen anderen je minder snel van gedachten doen veranderen met hun eigen mening en commentaar. Doe het voor je gezondheid, het milieu of de dieren, maar doe het vooral niet (enkel en alleen) omdat Beyoncé het bijvoorbeeld ook doet.”

5. Voedingstips voor verzadiging

“Soms is het als vegan moeilijk om een verzadigd gevoel te krijgen, want dierlijke producten vullen doorgaans nogal snel. Ik ben persoonlijk fan van plantaardige melk en yoghurt, plantaardige proteïne poeders, veel fruit, pasta, quinoa en boontjes.”

Angela deelt dagelijks vegan ideetjes op haar Instagramaccount @wkndvegan en heeft ook een eigen website NORTH MAG.