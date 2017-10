Wereld Pasta Dag: 7 simpele recepten waar je maar één pot voor nodig hebt Timon Van Mechelen

Nina kookt Er zijn van die avonden dat je met plezier uren in de keuken staat, maar op weekdagen moet koken vooral eenvoudig snel en ongecompliceerd gaan. Omdat het vandaag Wereld Pasta Dag is serveren wij jullie 7 recepten met de deegwaren voor waar je maar één pot voor nodig hebt. Geen gedoe, amper afwas en altijd lekker. Buon appetito!

1. Spaghetti met gehaktballetjes

Wat heb je nodig:

- 800 g americain natuur

- 1 ei

- 1 sjalot, gesnipperd

- 60 g paneermeel

- 1 el gevriesdroogde basilicum

- peper & zout

- olijfolie

- 300 ml tomatensaus

- 400 g spaghetti

- 20 blaadjes basilicum

Stappenplan:

Stap 1: meng het gehakt met het ei, sjalot, paneermeel en basilicum en kruid met flink wat peper en zout.



Stap 2: vorm balletjes van het gehakt, waarbij je ongeveer 2 eetlepels vlees per balletje gebruikt. Doe wat olijfolie in een pan en bak de balletjes bruin. Dat zou niet langer dan 5 minuten mogen duren.



Stap 3: haal de balletjes uit de pan, giet de achtergebleven olie weg en vul de pot met water en een snuifje zout. Kook de pasta beetgaar.



Stap 4: giet de spaghetti af, doe terug in de pan en voeg er de tomatensaus en balletjes bij. Werk af met de basilicumblaadjes en laat nog even sudderen op een laag vuur.

2. Spaghetti primavera met feta

Wat heb je nodig:

- 400 g spaghetti

- 1 courgette

- 10 groene asperges

- 200 g doperwten (diepvries of vers)

- olijfolie

- 1 bosje bieslook

- 1 broccoli

- peper & zout

- 1 plak feta

Stappenplan:

Stap 1: snijd de courgette in plakjes, schil de asperges en snijd ze in twee. Snij de broccoli in kleine roosjes en bak de groenten ongeveer 10 minuten in een pan met wat olijfolie. Voeg peper en zout toe naar smaak.



Stap 2: kook de spaghetti al dente in dezelfde pan in water met een snuifje zout. Giet vervolgens af, maar houd een beetje van het kookvocht bij.



Stap 3: doe het groentenmengsel erbij, voeg daarna ook de doperwten en de bieslook toe, wat olijfolie en 2 eetlepeks kookvocht.



Stap 4: verwarm het geheel nog even al roerend. Verbrokkel dan de feta en strooi over de spaghetti.

3. Rigatoni met champignons en kip

Wat heb je nodig:

- 300 g champignons

- 2 teentjes knoflook

- 300 g rigatoni

- 1 bosje bieslook

- peper & zout

- 600 g kipfilet

- 1 rode paprika

- 1 ui

- 200 ml room

- 100 g geraspte parmezaan

Stappenplan:

Stap 1: snijd de kip in blokjes van zo'n 3 cm op 3 cm. Bak het 10 minuten gaar en goudbruin samen met de fijngesneden knoflook, ui en de rode paprika.



Stap 2: kook de pasta beetgaar in dezelfde pan in water met een snuifje zout. Maak terwijl de champignons proper en snijd ze in schijfjes.



Stap 3: voeg de pasta toe aan de paprika, knoflook en ui. Voeg vervolgens ook de champignons aan toe en laat even meebakken. Doe er daarna de room, de fijngesneden bieslook en de parmezaan bij en laat nog heel even verder sudderen.

4. Spinaziepesto

Wat heb je nodig:

- 150 g spinazie

- 8 blaadjes basilicum

- 2 teentjes knoflook

- olijfolie

- 75 g pompoenpitten

- zout & peper

- 400 g tagliatelle

- 100 g parmezaan

Stappenplan:

Stap 1: doe alles samen in de blender en mix.



Stap 2: doe er eventueel wat extra olijfolie bij als de pesto te dik is.



Stap 3: kook de tagliatelle beetgaar in water met een snuifje zout. Giet de pasta af, voeg de pesto toe en ook 1 eetlepel kookvocht. Laat nog 2 minuten sudderen op een laag vuurtje.



Stap 4: strooi er naar hartenlust parmezaan over.

5. Macaroni met ham, kaas en tomatensaus

Wat heb je nodig:

- 300 g macaroni

- 250 g ham

- 150 ml tomatensaus

- 150 g geraspte kaas

- 400 ml room

- peper & zout

Stappenplan

Stap 1: kook de macaroni in kokend water met zout. Giet de pasta af.



Stap 2: snijd de ham in stukjes, en voeg toe aan de pasta. Doe er vervolgens de tomatensaus en room bij. Breng op smaak met peper & zout en laat het nog 5 minuten goed warm worden terwijl je blijft roeren in de pan.



Stap 3: voeg de kaas toe en roer het geheel goed door.



Stap 4: voor het krokante laagje op de bovenkant, kun je nog wat extra kaas over het geheel strooien en de pan kort in de oven zetten (warm voor op 180 graden).

6. Penne met pompoen, geitenkaas en walnoten

Wat heb je nodig

- 1 grote butternut

- 4 eetlepels notenolie

- 1 teen knoflook

- 50 g walnoten

- 2 eetlepels platte peterselie

- peper & zout

- 400 g penne

- 75 g romige geitenkaas

Stappenplan

Stap 1: schil de pompoen, en bak vervolgens met een paar eetlepels olie een halfuur in de oven op 180 graden.



Stap 2: kook de penne al dente, en plet terwijl de walnoten en snijd de peterselie en knoflook.



Stap 3: doe de pompoen samen met wat olie, de walnoten, peterselie, knoflook en de geitenkaas in de pan waarin je de pasta gekookt hebt. Verwarm 3 minuten en roer goed door totdat de pompoen geplet is.



Stap 4: kruid af met peper & zout.

7. Penne met tomaten, paprika, olijven en spek

Wat heb je nodig:

- 300 g penne

- 2 rode paprika's

- 300 ml tomatenpassata

- enkele zwarte olijven

- 150 g gerookte spekblokjes

- 100 g parmezaan

- 30 blaadjes basilicum

- peper & zout

- olijfolie

- 4 teentjes knoflook

Stappenplan:

Stap 1: snijd de paprika's en de olijven in stukjes, pel de knoflook en kook alles 25 minuten in een pan. Voeg de laatste 6 à 7 minuten de spekblokjes toe.



Stap 2: kook de penne al dente, giet af en doe de saus erbij. Voeg ook de tomatenpassata toe en laat nog 5 minuten pruttelen.



Stap 3: breng op smaak, en voeg de parmezaan en basilicum toe.