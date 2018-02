Wereld Nutella Dag! 5 geweldige tips en recepten met het goddelijke goedje ND

05 februari 2018

12u25 815 Nina kookt Vandaag vieren we Wereld Nutella Dag, waarop het bruine goddelijke goedje terecht alle aandacht krijgt die het verdient. Niet dat de iconische choco ook maar enige kans zou krijgen om bij ons in de vergetelheid te raken: deze recepten, lifehacks en tips zijn perfect om Nutella feestelijk te eren vandaag.

Heb je vooral een excuus nodig om flink wat lepels van de chocopot te kunnen snoepen? De Wereld Nutella Dag is eigenlijk al een reden op zich, maar deze recepten helpen daar ook nog eens bij. Wat dacht je van Nutella mousse, een brownie van Nutella of chocolate chip cookies met de choco?

Maak je eigen Nutella lippenbalsem

Het nuttige aan het aangename koppelen, een uitspraak die perfect past bij deze homemade lippenbalsem met Nutellasmaak. Meng daarvoor een eetlepel bijenwas met twee à drie eetlepels kokosolie en een eetlepel Nutella. Verwarm alles au bain marie in een glazen potje. In deze video wordt het stap voor stap uitgelegd.

Zo krijg je ook dat laatste restje uit de pot

Zonde om die laatste restjes Nutella zo maar weg te gooien, die je zelfs met de langste lepel niet uit de pot krijgt. Onze tip? Maak er chocolademelk van! Vul de bijna lege chocopot met warme melk schud eens goed en vul je kop met deze Nutella-chocomelk.

De Nutellapot op slot

Zit er niet meer al te veel in je chocopot, en wil je liever niet delen met je huisgenoten? Hier tipten we al het hilarische Nutella-slot, waarmee je de pot kan afsluiten voor hongerige partners en kinderen.

Maak je eigen Ferrero Rochers

En de beste tip hebben we voor het laatst bewaard: je kan zelf Ferrero Rochers maken met Nutella. Mix daarvoor 60 gram geroosterde hazelnoten met een viertal koekjes in een keukenmachine. Roer er 25 gram rice krispies en 350 gram choco door. Maak bolletjes van het mengsel, leg op een bakplaat en laat een uur opstijven in de koelkast. Rol de balletje daarna nog eens door chocoladesaus, en laat opnieuw een halfuur opstijven. Klaar! Bekijk de video om helemaal te kijken hoe het moet.

Bekijk meer video's op koken.vtm.be