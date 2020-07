Wereld Chocolade Dag: steun cacaoboeren en kies voor (h)eerlijke chocolade Margo Verhasselt

07 juli 2020

Staat een dag zonder chocolade voor jou gelijk aan een slechte dag? Dan hebben we goed nieuws. Het is vandaag 'Wereld Chocolade dag', een dag waarop we onze geliefde zoete zonde in de bloemetjes zetten. Al is het belangrijk om ook even stil te staan bij de boeren die onze chocolade maken. Enter: de superfairtradechocolade 'Way to Go!' van Lidl.

Naast de klassieke Fairtrade-chocolade lanceerde Lidl België eind vorig jaar samen met Fairtrade, Rikolto (het vroegere Vredeseilanden) en coöperatie Kuapa Kokoo zijn eigen ‘Way to Go!’-chocolade. Nog eerlijkere chocolade, zeg maar. Via de verkoop van die tabletten betaalt de supermarkt de cacaoboeren bovenop de minimumprijs en de Fairtrade-premie een extra premie die rechtstreeks wordt geïnvesteerd in projecten op het terrein.

En die chocolade? Die lijkt in de smaak te vallen bij Belgische klanten. Op enkele maanden tijd werd dan ook al 60 ton van de repen verkocht in ons land. Daarvoor was zo’n 25 ton cacao nodig. Al is dat nog niet genoeg voor de keten. Ze willen de afzetmarkt vergroten én andere landen overtuigen om de chocolade te verkopen om zo de situatie van cacaoboeren te verbeteren.

Immense stap

Bij de start ondersteunde Lidl met ‘Way To Go!’ rechtstreeks 440 boeren uit Ghana. Dankzij het grote succes werd dat aantal opgekrikt tot 1000 boeren. “Dat de chocolade nu op zulke grote schaal verkocht kan worden, is een immense stap vooruit op de weg naar een duurzame cacaoketen”, vertelt Abdulahi Aliyu van Rikolto.

“Samen met Lidl, Kuapa Kokoo en Fairtrade ondersteunen we de boeren om naast cacao ook andere economische activiteiten op te starten, zoals de productie van rijst, honing en zeep als aanvulling op hun cacao teelt. Anderzijds worden de boeren begeleid in het professionaliseren van hun oogsttechnieken. Zo kunnen de boeren een aanzienlijk hoger rendement halen uit hun productie. Beide projecten zijn mogelijk dankzij de extra premie en moeten ertoe leiden dat de inkomens van de cacaoboeren op korte tijd aanzienlijk zullen toenemen en hen zo uit de armoede kan helpen.”