Welke ontbijtgranen zijn écht (on)gezond? Test Aankoop nam er 320 onder de loep

Bron: Test Aankoop 0 thinkstock Nina kookt Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag, zo bleek Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag, zo bleek vandaag nog maar eens. Maar wat er op je bord komt, is minstens even belangrijk. Consumentenorganisatie Test Aankoop nam maar liefst 320 verschillende soorten ontbijtgranen onder de loep en analyseerde het voedingsetiket om er de (on)gezondste varianten uit te halen.

Producenten van ontbijtgranen zijn er enorm bedreven in een product een stuk gezonder voor te stellen dan het is. Door tekstjes als 'bron van vezels en vitaminen' op de verpakkingen te drukken, wordt de enorme hoeveelheid suiker in ontbijtgranen naar de achtergrond geduwd. Wat zijn nu wél gezonde ontbijtopties? Met de hulp van diëtisten analyseerde Test Aankoop het etiket van maar liefst 320 soorten ontbijtgranen aan de hand van de Franse Nutri-Score.

Meer dan 80% van de kinderproducten uit de selectie van Test Aankoop bevatte veel te veel suiker.

Wat is Nutri-score?

Door aan alle ontbijtgranen een Nutri-Score toe te kennen, ziet de consument in één opslag welke producten aan te raden zijn en welke niet. De letter A op groene achtergrond geeft aan welke producten het best scoorden qua algemene voedingswaarde. Dat een product een E krijgt, betekent echter niet dat je het nooit mag eten, maar wel dat je maat moet houden. Het systeem met de letters en de kleuren om de voedingswaarde aan te duiden, werd in 2016 onder de naam "Nutri-Score" als officiële voedingsschaal ingevoerd in Frankrijk. Er wordt rekening gehouden met zowel positieve parameters (vezels, eiwitten, fruit en noten) als negatieve parameters (kilocalorieën, verzadigde vetzuren, suikers en zout) en zo kom je tot een algemene beoordeling van de voedingswaarde. Die wordt weergegeven aan de hand van vijf letters, gaande van A (beste score) over B, C en D naar E (slechtste score), en vijf kleuren, met zoals aan het stoplicht groen en rood als de twee extremen.

Test Aankoop Enkele producten met een A-score

Grote porties, veel suiker

Ontbijtgranen gezond? Niet noodzakelijk. Slechts 109 van de geanalyseerde ontbijtgranen behaalt een A of B. Verschillende onder hen maken deel uit van het aanbod van de winkelketen, zo bijvoorbeeld de muesli of havermout van Albert Heijn, Carrefour, Colruyt of Delhaize. Eén product krijgt een E als score: de extra crunchy muesli Milk Chocolate van Kellogg's. Ook ontbijtgranen die zich specifiek op kinderen richten, zijn doorgaans suikerbommen: meer dan 80% van de kinderproducten uit de selectie van Test Aankoop bevatte veel te veel suiker. Wat vaak in het oog springt, is de voedingswaarde per portie. Dat lijkt misschien wel praktisch, maar weet dat de geafficheerde porties geregeld verschillen (tussen 30 en 60 g) en dat deze bovendien helemaal geen realistisch beeld weergeven.



De hele lijst met ontbijtgranen kan je hier raadplegen.

Test Aankoop Enkele producten met een D-score

Test Aankoop Het enige product met een E-score