Hoe zou het intussen zijn met onze Weight Watchers-winnaars?

Een maand geleden kon je hier een Weight Watchers-abonnement winnen. Nu zijn we natuurlijk razend benieuwd hoe de winnaars het er de voorbije weken vanaf hebben gebracht, dus belden we hen op voor een extra hart onder de – ietwat lossere - riem.

Vooral goede resultaten, dat is het eerste wat opvalt bij onze kandidaten. Els vermagerde al 3,7 kg in 3 weken tijd, en is nog niet van plan om te stoppen, “er mag nog zeker 10 kg af”. Mieke heeft al een verleden bij Weight Watchers. Omdat ze geopereerd moest worden aan haar knie en dat helemaal niet zag zitten, besloot ze eerst iets aan haar gewicht te doen. Ze viel maar liefst 17 kg af op vijf maanden tijd en de operatie werd van tafel geveegd. Tijdens de vakantiemaanden stond het SmartPoints tellen even ‘on hold’, een week geleden startte ze opnieuw en intussen is ze alweer een kilogram kwijt: “Zo blijf je wel gemotiveerd”, klinkt het. Ook Evi is al 1,5 kg slanker na twee weken: “Het fijne is dat je nooit honger hoeft te hebben”.

Zondigen? Dat mag!

Evi moest door een blessure stoppen met sporten, de kilo’s vlogen eraan. Ze probeerde intussen al alle diëten, van low carb-dieet tot proteïneshakes, maar dat was gewoon niet vol te houden. “Met Weight Watchers mag je eten wat je wil, je moet gewoon verstandig kiezen”, klinkt het. Els beaamt: “ Tijdens die drie weken waren er drie feestjes. We zijn ook twee dagen naar Cadzand geweest - inclusief een heerlijk etentje bij Sergio Herman. Dat lag al een halfjaar vast. Natuurlijk heb ik toen gezondigd! De dagen voor- en achteraf was ik superbraaf waardoor mijn gewicht in de tweede week status quo bleef. Ik ben van plan om dit te blijven doen: af en toe mag ik van mezelf genieten van een etentje.” En wat is Mieke’s zwakke punt? “IJsjes! Maar ik heb wel mijn gewoontes veranderd: vroeger nam ik drie bollen roomijs met slagroom, chocoladesaus en schilfertjes erbovenop, nu ga ik voor twee bollen met vers fruit. Het zijn maar kleine veranderingen maar ik voel dat het zo beter is.”

Enkel Evi gaat naar de wekelijkse meetings: “Het is een stok achter de deur. Ondanks dat ik resultaat zie, is het soms toch moeilijk om niet in mijn slechte gewoontes te hervallen. De tips die je krijgt zijn ook dikwijls erg nuttig.” Voor Els hoeft de cursus niet echt: “Ik ga alleen langs voor het 'weegmoment' en neem de boekjes mee die ik dan thuis bekijk”. Mieke ging aanvankelijk, tussen maart tot en juli, trouw naar de meetings maar doet het nu met de computer en de app. “Ik krijg ook steun van mijn dochter, die is arts en zij had me eigenlijk WW aangeraden omdat ze wist dat ik zo opzag tegen de operatie. De eerste twee weken was ik meteen twee keer twee kilo kwijt en dat was erg motiverend.”

Zelf koken

Mieke’s man deed mee de eerste maanden, met een fantastische daling van zijn cholesterol én zijn gewicht (min 8 kg) tot gevolg. Bij Els ligt het iets moeilijker: “Mijn man moet helemaal niet afvallen. Ik probeer iets te vinden dat hij ook lust en voorzie voor hem dan nog een stuk vlees extra of zo”. Evi woont alleen, “maar in de cursus vind ik steun van mede-cursisten”. Ze maakt de maaltijden klaar volgens de hoeveelheden van het recept en vriest de extra porties in voor later: “Mijn diepvriezer begint nu wel wat vol te geraken, maar het is erg handig als je eens laat thuis bent of gewoon geen zin hebt om te koken”. Els’ favoriete recept is de salade van gebakken aardappelen en rode biet en de bloemkoolcurry. “In de app vind je een heleboel receptjes, handig... Ik vind dit een duidelijk systeem als je zelf kookt. Praktisch alles wat in de supermarkt ligt, heeft een puntenwaarde. Dat, samen met een degelijke keukenweegschaal, geeft je zekerheid dat je goed bezig bent. Ik begin bij van alles en nog wat de punten van buiten te kennen.” Evi schotelt haar vriendinnen Weight Watchers-receptjes voor: “Dat is makkelijk voor mij: ik hoef geen aparte maaltijd klaar te maken, het is gezellig en ik hoef zelf niet onnodig te zondigen. Want dat doe ik vanzelf al genoeg”. (lacht) “Ik eet graag op restaurant en ga bijna elk weekend uit. Ik wil dan gewoon mee kunnen doen met de anderen. Maar dat kan dus, met mate.”

En... actie!

En hoe zit het met de ActivPoints die je kan verdienen door te bewegen? Mieke: “Ik doe niet aan sport. Ik gebruik mijn ActivPoints ook niet op maar dat komt misschien nog, in de winter is volhouden toch altijd moeilijker. Els beweegt evenveel als voorheen: “We wandelen veel op vakantie en op zondag, en af en toe rij ik met de fiets naar het werk, als het weer het toelaat. Ik ben nooit sportief geweest, maar vorige week gingen we bowlen met het werk, en daar krijg je dus ook punten voor”. “Ik mag niet meer echt excessief sporten”, voegt Evi eraan toe, “maar ik kom ook wel aan mijn ActivPoints door te wandelen of zelfs gewoon door het huishouden te doen”.

Els is trouwens heel erg blij dat ze dit abonnement gewonnen heeft: “De laatste 10 jaar heb ik niets meer aan mijn gewicht gedaan, ik had het eigenlijk al wat opgegeven. Eerlijk gezegd was het eerste dat ik dacht toen ik jullie mailtje zag: wat heb ik nu weer ingevuld?! Ik ben namelijk een redelijk fervente wedstrijddeelnemer. Nu weet ik dat het ‘de stamp onder mijn gat' was, die ik dringend nodig had. Merci dus!” Ook Mieke was er heel gelukkig mee: “Ik vind het spijtig dat Weight Watchers niet, zoals een diëtist, terugbetaald wordt door het ziekenfonds, terwijl de methode toch heel gekend is. Ik was dus heel blij dat ik mijn abonnement gewonnen heb”. Evi sluit af: “Ik wilde er al lang aan beginnen, maar zoals zo vaak kwam van uitstel afstel... Jullie mailtje heeft me overstag doen gaan. Ik verheug me nu al op mijn nieuwe kleren”.