Weet wat je eet: waarom wordt 90% van onze noordzeegarnalen in Marokko gepeld?

Oostende–Tanger–Oostende: die absurde retourreis, zo’n 4.600 km in vogelvlucht, maken ongepelde noordzeegarnalen om als gepelde exemplaren op je bord te kunnen belanden. Zij aan zij in een immense fabriekshal pellen Marokkaanse vrouwen tot 1,5 kilo garnalen per uur. Hoe is Tanger “hét zenuwcentrum van de garnalenverwerking” geworden? Hoe blijft dat rendabel? En vooral: blijven de garnalen zo nog wel even lekker?

En plots dreigde enkele weken geleden een schaarste aan ongepelde garnalen én garnaalkroketten in de Belgische supermarkten. Wat al langer een publiek geheim was, werd nog wat publieker. Door de strenge coronamaatregelen in Marokko moesten ook daar de bedrijven in lockdown, inclusief de ‘pelstations’ die er normaal voor zorgen dat de garnalen gepeld in uw en mijn tomate-crevettes belanden. Dus konden de Belgische warenhuizen voor één keer niet anders dan toegeven dat de lege koelvakken ‘aan de Marokkaanse omstandigheden’ te wijten waren. Want weet dit: 90% van alle noordzeegarnalen wordt doodleuk in Marokko gepeld.

Nochtans wordt de ‘Crangon crangon’, zoals de kleine lekkernij officieel heet, heus wel in onze eigen Noordzee opgevist. Vanuit Oostende, Zeebrugge en Nieuwpoort trekken garnalenkotters er haast dagelijks op uit om met hun sleepnetten garnalen uit de noordzeebodem te pulken, aan boord in zeewater te koken én vervolgens te koelen. Maar zodra ze aan wal belanden, maken onze noordzeegarnalen al járen een serieus ‘ommetje’.

Nadat enkele Nederlandse bejaarden in de jaren 80 het leven lieten door een bedorven garnalencocktail, verbood de overheid het thuispellen

Lagere loonkosten

Tot eind jaren 80 werden de garnalen gepeld door oude vissersvrouwen, die zo een centje bijverdienden. Maar nadat enkele Nederlandse bejaarden het leven lieten door een bedorven garnalencocktail, verbood de Nederlandse overheid het thuispellen definitief in 1989. Zo moesten grote spelers als Klaas Puul en Heiploeg — die ook in de Belgische vismijnen 85% van alle garnalen opkopen én aan de meeste Belgische warenhuisketens leveren — plots iets anders bedenken. Na wat vergeefs proefdraaien in Oost-Europa bleek uiteindelijk Marokko hét beloofde pelland, met de Noord-Marokkaanse havenstad Tanger als ideale locatie.

“Vandaag is Tanger uitgegroeid tot hét zenuwcentrum van de garnalenverwerking”, schreef Jan Bart Van In van West-Vlaanderen Werkt eerder al in onderzoek neer. “Zeven bedrijven stellen er meer dan 4.000 vrouwelijke pellers tewerk. De garnalentrafiek gebeurt met vrachtwagens die vanuit Nederland naar Spanje rijden. Van daar brengt de veerboot ze naar Tanger. De garnalen reizen vijf tot zes dagen lang heen en weer tussen Nederland en Marokko. Het natuurproduct is dus zeker tien dagen onderweg van de zee naar het bord van de consument.”

Met 3.200 werkneemsters is Nederlandse visleverancier Klaas Puul de grootste werkgever van heel Tanger

Met 3.200 werkneemsters is Klaas Puul zelfs de grootste werkgever van heel Tanger. Foto’s tonen hoe in enorme fabriekshallen vele honderden Marokkaanse vrouwen zij aan zij garnalen zitten te pellen. “Elke vrouw kan gemiddeld 1 tot 1,5 kilogram garnalen per uur pellen”, klinkt het bij EOS Tracé. “Per dag is dat 9 tot 11 kilogram: of een kleine 9.000 stuks.” Hoe meer ze pellen, hoe meer ze verdienen, want elke vrouw wordt in de Marokkaanse pelstations per kilo betaald. Hoewel de betrokken bedrijven soms tot op het belachelijke af beweren in Marokko te zitten omdat de vrouwen er handiger zijn of fijnere vingers hebben, draait alles uiteraard om de vele lagere loonkosten. Hoeveel een Marokkaanse garnalenpelster uiteindelijk verdient, blijft een goed bewaard geheim, al gewagen sommige bronnen van 150 tot hooguit 170 euro per maand.

Hoe een zeer delicaat en bederfelijk product als de noordzeegarnaal een lange retourreis kan overleven én nog probleemloos door de consument verorberd kan worden? Door een lange lijst aan bewaarmiddelen

Bewaarmiddelen

Blijft de vraag hoe een zeer delicaat en bederfelijk product als de noordzeegarnaal uiteindelijk zo’n lange retourreis kan overleven én nog probleemloos door de consument verorberd kan worden? Door een lange lijst aan bewaarmiddelen, zo blijkt. “Om het bacteriële bederfproces tegen te gaan, worden naast benzoëzuur (E210) ook sorbinezuur (E200) en zouten kaliumsorbaat (E201), natriumbenzoaat (E211) en natriummetabisulfiet (E22B) gebruikt”, laat onderzoekster Geertrui Vlaemynck van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) optekenen. “En omdat bepaalde bewaarmiddelen effectiever werken in een zuur milieu, voegt men vaak ook citroenzuur toe aan de gepelde garnalen. Gebruik hiervan laat toe de garnalen tot 20 (!) dagen en meer te bewaren, wat nodig is voor het verre transport naar de pellerijen in Marokko en terug. Benzoëzuur komt in de garnaal tot 0,6% voor en wordt soms in verband gebracht met het mogelijk uitlokken van ADHD en allergische reacties bij kinderen. Momenteel loopt een onderzoek om dit te bevestigen en worden studies naar alternatieve bewaarmiddelen ondernomen.”

Net zoals ook steeds meer volautomatische pelmachines worden ontwikkeld. Maar tot op vandaag vallen die nog altijd duurder en kwaliteitsarmer uit dan de Marokkaanse handenarbeid. Nog dit: omdat van een gepelde garnaal uiteindelijk slechts 1/3de van het oorspronkelijke volume overblijft, hoeft er voor elke drie vrachtwagens die de heenreis naar Marokko maken, uiteindelijk maar één terug te komen. Zo vaart het milieu er toch nog een klein beetje bij.

De noordzeegarnaal in cijfers:



Tijdsduur tussen vangst en verkoop in dagen:

• Ongepeld: 2-5 dagen

• Vers gepeld in België of Nederland: 5-8 dagen

• ‘Marokkaanse’ garnaal’: 13-25 dagen

• Diepgevroren: tot een half jaar

- Jaarlijkse vangst: zo’n 35.000 ton, waarvan 15.000 ton door Nederlandse en 20.000 ton door Belgische, Deense en Duitse vissers.

- Nederlandse bedrijven als Klaas Puul verwerken 30.000 ton of 85% van de totale oogst.

- België verbruikt 54% van het jaarlijkse aanbod: elke Belg eet gemiddeld 500 gram noordzeegarnalen per jaar.

- Per kilo ongepelde garnalen heeft een garnalenkotter 1 à 3 liter brandstof nodig.

- Minstens 4.000 Marokkaanse vrouwen pellen tot 1,5 kilo garnalen per uur, aan zo’n 150 euro per maand.

