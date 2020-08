Weet wat je eet: waar komen de Zeeuwse mosselen op jouw bord echt vandaan?

Nina kookt De Belgen blijven dan wel trouw zweren aan de Zeeuwse mosselen — minstens 5 kilo per persoon per jaar. Maar zouden velen van ons eigenlijk weten dat zeker de helft daarvan afkomstig is uit andere landen? Hoe komt het dan dat ze toch een ‘Zeker Zeeuws’-label krijgen? En klopt het dat ze het lekkerst zijn in de maanden die eindigen op een -r? Wij legden deze vragen voor aan Nederlandse mosselhandelaren.

Vergeet toch dat gehypete begin van het mosselseizoen eind juni-begin juli. Pas nu raken de ‘oesters voor de armen’ op hun grootst en vlezigst en loont het de moeite ze op restaurant te bestellen of in huis te halen. En dat laten wij ons geen twee keer zeggen. Jaarlijks peuzelt elke gemiddelde Belg zo’n 5 kilo aan Zeeuwse mosselen op, waardoor er alleen al in ons land op jaarbasis minstens 55 miljoen kilo moet worden aangevoerd.

Vreemd toch dat onze dichtste noorderburen daar altijd probleemloos in slagen, zelfs bij rampzalige oogsten. Zo betekende 2019 voor de Zeeuwse mosselboeren één van de slechtste seizoenen ooit, met slechts 33 miljoen kilo bovengehaalde mosselen uit de Oosterschelde en de Waddenzee – de twee Nederlandse kweekgebieden voor de Zeeuwse mossel. Terwijl het jaar voordien met minstens 50 miljoen kilo nog een recordaantal was opgevist.

Om aan de jaarlijkse vraag van 90 à 100 miljoen kilo tegemoet te kunnen komen, nemen marktleiders als ‘Roem van Yerseke’ en ‘Prins & Dingemanse’ ook noodgedwongen hun toevlucht tot ‘importmosselen’

Productie gehalveerd

Alleen tonen die cijfers dat zelfs een uitstekend seizoen niet eens volstaat om enkel nog maar de Belgische mosselhonger te stillen, terwijl de Zeeuwse mosselen daarnaast ook nog gevraagd zijn in Frankrijk en Nederland zelf. Kortom: om aan de jaarlijkse vraag van 90 à 100 miljoen kilo tegemoet te kunnen komen, nemen marktleiders als ‘Roem van Yerseke’ en ‘Prins & Dingemanse’ (die afgelopen juni trouwens samensmolten) ook noodgedwongen hun toevlucht tot ‘importmosselen’. Ofwel Britse, Ierse, Deense en Duitse schelpdieren die na een vluggertje in het water van de Oosterschelde als ‘Zeeuws’ in uw dampende mosselpot belanden.

Iets waar de Zeeuwse mosselbedrijven zelf niet mee te koop lopen, maar wat bij het overkoepelende Nederlands Mosselbureau ook niet ontkend wordt: “Door natuurlijke omstandigheden en overheidskeuzes voor het weren van de mosselvisserij in delen van de Waddenzee, is de Nederlandse productie vergeleken met de jaren ’90 tegenwoordig grofweg gehalveerd”, klinkt het.

Wettelijk in orde

Tot die midden jaren ’90 produceerden de Oosterschelde en Waddenzee samen tot 100 miljoen kilo mosselen per jaar. Maar tegenwoordig is dat dus hooguit de helft, en dan nog enkel in een topseizoen. “De Zeeuwse mosselkwekers zijn daarom samenwerkingen aangegaan met mosselkwekerijen in vergelijkbare gebieden in Noordwest-Europa, zoals het Duitse en Deense deel van de Waddenzee, baaien aan de Ierse en Engelse kust én in de Deense fjorden. Ook daar gaat het om dezelfde ‘Mytilus edulis’ of blauwe mossel zoals bij ons en is ook de kweekmethode vergelijkbaar.

Onze Zeeuwse mosselkwekers hebben trouwens hun kennis aan die buitenlandse mosselkwekers doorgegeven om de kwaliteit te verzekeren.” Wettelijk doen de Zeeuwse mosselbedrijven daar ook niets verkeerd mee. Voor de mosselen geldt als enige wettelijke voorwaarde dat ze moeten zijn opgevist in het officiële vangstgebied FAO 027. Alleen omvat dat gebied dus het hele noordoosten van de Atlantische Oceaan, dus ook Engelse, Ierse en Deense wateren én is dus jaarlijks 35 tot zelfs 50 miljoen kilo aan Zeeuwse mosselen van ‘buitenlandse’ komaf.

In het ootje

Dat de Belgische lekkerbekken met die importmosselen in het ootje genomen zou worden, willen ze in Zeeuws-Vlaanderen niet horen. “De geografische spreiding van ons mossel-areaal over meerdere gebieden in Noordwest-Europa heeft als voordeel dat voortdurend mosselen van goede kwaliteit beschikbaar zullen zijn. Ook wanneer de groei in één van de gebieden tegenzit.” Bovendien –en dat benadrukken ze het gretigst — worden niet alleen de mosselen uit de Nederlandse Oosterschelde en Waddenzee, maar ook àlle importmosselen, in Zeeuws-Vlaanderen zélf verwaterd. “Ook deze mosselen worden in het Zeeuwse mosselhart Yerseke met zuiver Oosterschelde-water zandvrij gespoeld, verwerkt én verpakt. Daarom hebben zij de naam ‘Zeeuwse’ mossel.”

Stel je bij ‘verwateren’ niet te veel voor. Als de mosselen uit Ierland komen, liggen ze vaak al in zakken opgestapeld in een container. Dan wordt er alleen maar water uit de Oosterschelde in de container gekapt en klaar is kees (ex-)mosselhandelaar Erwin Bastemeijer

Maar hoe lang precies deze mosselen in de Zeeuwse ‘verwaterpercelen’ doorbrengen, ligt evenmin wettelijk vast. In de praktijk kan zo’n douche gaan van enkele weken tot amper enkele uurtjes, afhankelijk van de bestellingen. “Maar stel je bij dat ‘verwateren’ maar niet te veel voor”, vertrouwde (ex-)mosselhandelaar Erwin Bastemeijer ons enkele jaren geleden openhartig toe. “Als de mosselen uit Ierland komen, liggen ze vaak al in zakken opgestapeld in een container. Dan wordt er alleen maar water uit de Oosterschelde in de container gekapt en klaar is kees. Dat dit plots voor een grote smaakverandering zou zorgen, en de mosselen die typisch Zeeuwse (zilte en wat romige, red.) smaak geeft, is onzin. Als ik bij jullie in België een douche kom nemen, word ik nadien toch ook geen Belg?”

Van de vele Belgische mosseleters krijgen we eerder complimenten dan klachten Medewerker mosselgigant

Zeker Zeeuws-label

Om deze welles-nietesdiscussie enigszins een halt toe te roepen, lanceerde de lokale overheid intussen wel een Zeker Zeeuws-label. “Daarvoor moeten de mosselen minimaal drie weken in het water van de Oosterschelde doorgebracht hebben”, klinkt het. Maar alleen enkele kleinere mosselkwekers uit Yerseke en Zierikzee leveren intussen mosselen onder dit label, de grote marktleiders nog lang niet. Want, zoals een medewerker van een mosselgigant ons ooit toevertrouwde: “Van de vele Belgische mosseleters krijgen we eerder complimenten dan klachten. Die klachten zouden we wél krijgen als de mosselvoorraad plots opgedroogd zou raken.”

Van het kleine Extra tot het grote Goudmerk

Mosselen zijn er in verschillende maten. “Van klein naar groot wordt gewerkt met de aanduidingen Extra, Super, Imperial, Jumbo en Goudmerk”, klinkt het bij het Nederlands Mosselbureau. Het aantal stuks per kilo varieert in dezelfde grootorde mee. “Per mosselseizoen wordt het werkelijk aantal stuks per klasse vastgesteld en voor het huidige seizoen 2020-2021 geldt de volgende richtlijn.”

• Extra: > 80 stuks per kg

• Super: 65-80 stuks per kg

• Imperial: 55-65 stuks per kg

• Jumbo: 45-55 stuks per kg

• Goudmerk: < 45 stuks per kg

Wat met de r-maanden?

De beste maanden om mosselen te eten, zijn enkel die met een –r, wil de eeuwige volkswijsheid. Waardoor juli en augustus dus eigenlijk uit de mosselboot zouden moeten vallen. “Maar die fabel sloeg enkel op de houdbaarheid”, klinkt het bij het Nederlands Mosselbureau. “Vroeger waren mosselen inderdaad alleen verkrijgbaar in de maanden met een ‘r’ in de naam omdat het in de zomermaanden eigenlijk te warm was om de mosselen koel en veilig te kunnen bewaren.

Eigenlijk is het beter de stelregel aan te houden van de ‘r’ in de seizoenen: mosselen zijn er in de zomeR, heRfst en winteR

Maar sinds gekoeld vervoer beschikbaar is, zijn mosselen van juli tot april verkrijgbaar. Zo zijn er negen maanden per jaar altijd Zeeuwse mosselen. Eigenlijk is het beter de stelregel aan te houden van de ‘r’ in de seizoenen: mosselen (zeker van de klassiekse ‘bodemcultuur’, red.) zijn er in de zomeR, heRfst en winteR, en dus niet in de lente.” Van april tot mei loopt de voortplantingsperiode van de mossel, terwijl juni dient om aan te sterken.”

Mosselcijfers

• Jaarlijkse vraag naar Zeeuwse mosselen: 90 à 100 miljoen kilo

• Jaarlijkse voorraad Nederlandse mosselen: 33 à 50 miljoen kilo uit 7.000 hectare kweekpercelen (80% uit Waddenzee, 20% uit Oosterschelde)

• Tot midden jaren ‘90 bedroeg de Nederlandse jaarproductie nog 100 miljoen kilo mosselen. Het tekort wordt intussen dus aangevuld met Zeeuwse ‘importmosselen’ uit het buitenland

• België is de belangrijkste afzetmarkt, met jaarlijkse minstens 55 miljoen ton verorberde mosselen

• In Nederland zelf wordt jaarlijks ‘slechts’ 10 miljoen ton aan mosselen gegeten

• Elk Belg eet gemiddeld 5 kilo mosselen per jaar

• De twee grootste mosselbedrijven ‘Roem van Yerseke’ en ‘Prins & Dingemanse’, die pas afgelopen juni fusioneerden, draaien samen een jaaromzet van 80 miljoen euro.

Aansluitend: onze sommelier Sepideh Sedaghatnia proeft 10 mosselwijnen

