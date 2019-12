Elke dag vers Gesponsorde inhoud Wedden dat er geen kruimel overblijft? Feestelijke broodkrans met héél veel kaas Aangeboden door Lidl

16 december 2019

Feestelijke broodkrans met héél veel kaas

Wat heb je nodig? (voor 4 à 6 personen)

500 g bloem

11g gedroogde gist

1 ei

300 ml melk

60 g Parmigiano Reggiano, geraspt

40 g gedroogde veenbessen, fijngehakt

1 camembert (in een houten doosje)

enkele takjes tijm

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het :

1. Meng de bloem met de gist, het ei, de melk en een snuf zout. Meng er de Parmigiano Reggiano en veenbessen onder en kneed tot een soepel deeg. Laat 1 uur afgedekt onder een vochtige doek rijzen.

2. Maak ongeveer 22 bolletjes van ongeveer 40 g van het deeg. Haal de camembert uit het houten doosje en zet het doosje in het midden van een met bakpapier beklede bakplaat. Leg de bolletjes deeg rondom het doosje. Dek af en laat opnieuw 30 minuten rijzen.

3. Verwarm de oven voor op 170°C. Snij de bovenste korst van de camembert weg en leg de kaas terug in het houten doosje. Smeer de kaas en de broodjes in met wat olijfolie. Strooi er peper en zout over. Zet 20 minuten in de oven. Werk af met de takjes tijm. Serveer meteen.

TIP: Geopende camembert eet je best op binnen de twee weken.

