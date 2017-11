Elke dag vers Gesponsorde inhoud Wedden dat dit gerecht het hoogtepunt van je wildseizoen wordt? Ambachtelijke everzwijnragout en pommes duchesse Aangeboden door Lidl

Doe ons aan een wildgerecht als dit denken en het water komt ons instant in de mond. De everzwijnragout is een smaakbom, de porto maakt van de jus een godensausje en de pommes duchesse die je gemakkelijk zelf maakt zijn de absolute kersen op de taart. Kunnen we alsjeblieft snel aan tafel schuiven?

Wat heb je nodig?

800 g everzwijnragout

200 g mix champignons

2 sjalotten, in partjes

2 el verse tijmblaadjes

2 el gehakte peterselie

scheutje porto

500 g aardappelen

1 ei

boter

snuf nootmuskaat

peper en zout

Zo maak je het:

1. Snij de champignons in plakjes. Verhit een klontje boter in een koekenpan en bak de sjalotten glazig. Voeg de champignons toe en bak beetgaar. Blus met een scheutje porto en laat inkoken. Kruid met de tijm, peterselie en peper en zout.

2. Verwarm de everzwijnragout en voeg de champignons toe. Verwarm de oven voor op 180°C.

3. Kook de aardappelen gaar. Giet af en pureer samen met het ei en een klontje boter. Kruid met nootmuskaat, peper en zout. Doe de puree in een spuitzak en spuit kleine toefjes op een met bakpapier beklede bakplaat. Zet 25 minuten in de oven tot de pommes duchesses goudbruin kleuren. Serveer bij de ragout.

