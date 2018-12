We verkiezen nog steeds dit oerklassieke dessert met kerst TVM

12 december 2018

16u11 0 Nina kookt Geen vegan chocoladetaart of iets anders hip, maar de klassieke kerststronk blijft het favoriete dessert met kerst. R uim 6 op de 10 Belgen eten elk jaar met de feestdagen een bûche. Dat blijkt uit een enquête van VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, bij 1.000 landgenoten.

De klassieke kerststronk – van roomijs of van biscuit met slagroom of boterroom – moet vandaag nog altijd niet aan charme inboeten. Voor 41% van de Belgen is dit het favoriete dessert met kerst. Daarmee laat de traditionele bûche opvolgers als ijs (15%) en tiramisu (6%) ver achter zich. Ook klassiekers als fruit (2%) en kaas (1%) worden niet vaak genoemd als favoriete nagerecht bij een kerstmaaltijd.

Deel van de Belgische eetcultuur

Bijna 6 op de 10 Belgen zetten elk jaar een kerststronk op het menu. Het is een jaarlijkse traditie die we graag in stand houden, ook al zijn andere desserts soms even lekker, goedkoper of origineler. Maar liefst 65% vindt dat dit nagerecht bij een traditioneel kerstdiner hoort, en bijna 70% ziet de kerststronk als deel van onze eetcultuur. Anderzijds zien 2 op de 10 Belgen de kerststronk graag eigentijdser en staan 7 op de 10 Belgen open voor nieuwe verrassende smaken, ingrediënten, vormen of texturen.

Wel is er een lichte voorkeur voor de minder zware ijsstronk (55%) tegenover de feestelijke biscuitbûche met slagroom of boterroom (45%). Al kantelt de verhouding met het ouder worden: waar de jonge generatie (18 tot 34 jaar) voor de ijsstronk gaat (62% vs. 38% biscuit), is net de biscuitversie het populairst bij de oudere generatie (54 jaar en ouder).

Ina Ruckebusch, wetenschappelijk medewerker bij Bakkerijmuseum Veurne, bevestigt de typische Belgische traditie van de kerststronk. “Nochtans is dit gebak waarschijnlijk in Frankrijk ontstaan, eind 19e eeuw, dan vinden we de eerste recepten in Franse kookboeken terug. Oorspronkelijk waren deze rijkelijke zuiveldesserts enkel weggelegd voor de hogere klasse. Pas midden 20e eeuw verschijnt de kerststronk ook op de feesttafel van de gewone Belg. Vanaf de jaren zestig zien we in vaktijdschriften voor banketbakkers steeds meer recepten voor kerststronken opduiken, wat illustreert dat er een duidelijke markt is. En sindsdien is de bûche in België dus een vaste waarde met kerst.”