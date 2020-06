Watermeloen snijden? Vrouw bedenkt slimme manier zonder mes Stéphanie Verzelen

02 juni 2020

14u08 0 Nina kookt Het is watermeloenseizoen! Ook zo gek van de vrucht, maar niet van de taak om die gigantische meloen in hapklare stukjes te snijden? Met een mes kan dat inderdaad een gedoe zijn. Gelukkig onthulde een vrouw op Reddit hoe het makkelijker kan: gewoon met een simpele flosdraad.

Redditgebruikster ‘eternalrefuge86‘ postte de hack twee dagen geleden op het ‘r/lifehacks’-forum. “Een gemakkelijke manier om watermeloen te snijden” titelde ze de video, waarin ze toont hoe ze met een stuk flosdraad het vruchtvlees van de buitenschil losmaakt door de draad langs de rand van de schil te bewegen. En daarna gebruikt ze dezelfde draad om het vruchtvlees in kleine driehoeken te snijden.

Met een mojitosmaakje

Het trucje ziet er heerlijk uit: met een mes hebben wij nog nooit zo snel zo’n groot stuk watermeloen van de schil los kunnen maken. De Redditgebruikers op het forum zijn ook enthousiast – of toch meestal. Sommigen reageren met lovende woorden, anderen bemerken dat het niet erg ecologisch is om telkens een plastic flosdraadje te gebruiken wanneer je watermeloen wil snijden.

En het grootste nadeel aan de flosdraad: vaak heeft die een muntsmaakje. Een aantal Redditgebruikers ziet daar geen graten in. ‘Dan smaakt je watermeloen naar watermeloen mojito!’ reageert er eentje blij. Maar voor de authentieke watermeloenervaring ga je waarschijnlijk toch liever op zoek naar smaakloze flosdraad. Of gebruik je een vislijn, raadt een andere Redditer aan. Maar dat heb je dan weer niet zomaar in huis liggen, denken we dan.