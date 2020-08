Waterijs versus roomijs: welk ijsje is een likje beter voor het milieu?

Nina kookt Een ijsje moet in de eerste plaats lekker zijn. De één houdt meer van waterijs, de ander van roomijs. Met een groot verschil in calorieën: een Ola-raketje bevat krap 50 kilocalorieën, een Magnum 250. Maar is er ook verschil in milieubelasting tussen room- en waterijs?

IJs maken, ongeacht het soort, kost veel energie. Het wordt ingevroren bij -35 graden en daarna bewaard bij -28. En hoe meer er ín het ijs zit, hoe meer het milieu wordt belast. In vanilleijsjes zitten vooral koemelk (melkpoeder) en suikers. Dat melkpoeder kan overal vandaan komen en er worden nauwelijks duurzaamheids- of dierenwelzijnseisen aan gesteld. Koeien stoten veel broeikasgas (methaan) uit. Bovendien worden koeien vaak bijgevoerd met soja uit Zuid-Amerika: volgens Milieu Centraal leidt sojateelt daar tot veel ontbossing. Ook suiker, in water- en in roomijs, verhoogt de milieubelasting. Welke suiker erin zit, staat er meestal niet op. In de meeste supermarktijsjes zit bietsuiker, behoorlijk efficiënt en duurzaam geteeld. Maar op tropische rietsuikerplantages is vaak veel mis op het gebied van milieu en arbeidsvoorwaarden. Dat geldt ook voor de cacao van het chocoladelaagje. Vanilleroomijsjes zijn dus niet bepaald duurzaam.

Nu zijn er wel merken die het beter doen. Magnum gebruikt tegenwoordig chocolade met het Rainforest Alliance-milieukeurmerk. De fabriek van Ben&Jerry-ijs in het Nederlandse Hellendoorn is CO2-neutraal en het merk gebruikt grondstoffen van duurzame herkomst. Er zijn ook eenpersoonsijsjes op basis van sojamelk, met mogelijk dezelfde problemen als het veevoersoja, zegt milieuadviesbureau Blonk Consultants. Dat geldt niet voor de ijsjes van The Ice Factory (in natuurwinkels). Daarin zit biologische, duurzaam geteelde soja uit Amerika, die niet leidt tot extra ontbossing.

En waterijs? Een Ola-raketje bestaat vooral uit... water, een heel milieuvriendelijke grondstof. Verder zit er bietsuiker in, citroenzuur, een smaakje en natuurlijke kleurstoffen zoals bietenrood en worteloranje. Vruchtenijsjes (en sorbetijs) op basis van fruit - meestal ingedikt vruchtensap - zijn niet gezonder (er zit net zoveel suiker in) en minder duurzaam dan gewoon waterijs. Het 'indampen' gebeurt efficiënt, maar leidt altijd tot meer milieubelasting dan met water als grondstof. Waterijsjes zijn dus de winnaars. En zelfgemaakte waterijsjes? Lastig. Thuis vries je nooit zo efficiënt en zuinig in als in een fabriek. Maar je spaart verpakking als je de vormpjes hergebruikt.

Zelf ijsjes maken

Van die ijsvormpjes, die heb je vast nog wel ergens liggen. Doe overrijpe bananen, yoghurt, honing en citroensap in de blender. Zet hem aan tot een mooi egale massa is verkregen. Snijd fruit in stukjes van ongeveer een halve vierkante centimeter. Giet de smoothie voor de helft in de vormpjes. Doe in elk vormpje een eetlepel fruit. Meng het met de smoothie, voeg nog een eetlepel toe en vul het vormpje af met smoothie. Bevries de ijsjes in 4 tot 6 uur.