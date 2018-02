Gesponsorde inhoud Water saai?

Dan moet je dringend deze alternatieven ontdekken…

Aangeboden door Bio-Planet

09 februari 2018

13u38 0 Nina kookt Je wil af van de gesuikerde dranken, maar krijgt het benauwd van het idee om een hele dag water te drinken? Ga in de winkelrekken eens op zoek naar water met een smaakje: deze drie gezonde alternatieven worden the next thing…

Plantaardige waters

Puur natuur, dat is het idee achter deze waters. Geen toegevoegde suikers of bewaarmiddelen, only the real stuff ofwel het pure sap van een boom of een vrucht zoals bijvoorbeeld de cactus, de berkenboom, de kokosnoot, aloë vera… Pure, verrassende smaken om dringend te ontdekken dus.

Kokoswater: drankje van jong, organisch kokosnootsap

Berkensap BE-LIFE: lichtjes zoet sap zonder bewaarmiddelen en pasteurisatie, geoogst uit de holte van de berkenboom

Esdoornwater NECTA: verfrissend, licht en zoet sapje van de esdoorns uit Québec

Gefermenteerde dranken

Na de groenten worden ook de gefermenteerde dranken steeds populairder. Fermentatie is een eeuwenoude formule om voedsel en drank langer te kunnen bewaren. Door het fermentatie- of gistingsproces ontstaan gezonde bacteriën, schimmels en gisten waardoor de dranken een specifieke, lichtzurige smaak krijgen. De bekendste is ongetwijfeld kombucha, waar ook wel eens naar verwezen wordt als de onsterfelijkheidsdrank. Lekker bescheiden dus, toch krijgen de gefermenteerde dranken een ferme gezondheidsstempel. Zo zouden ze onder andere goed zijn voor het immuunsysteem, de spijsvertering en de darmflora.

P.s. in feite drink je al lang gefermenteerde dranken, want ook bier en wijn vallen onder die categorie

Nagra: een frisdrankje op basis van graan met sinaasappelschil en korianderzaadjes, gemaakt door een natuurlijk proces van melkzuurfermentatie

Karma Kombucha: van nature bruisend drankje gemaakt met Chun-Mee-thee en afgewerkt met vers granaatappelsap of vers gembersap

Aquakefir: een suikervrij waterdrankje boordevol probiotica

Bionade: verfrissende frisdrank geproduceerd door fermentatie van natuurlijke grondstoffen

Flavoured waters

Kortweg: water met een smaakje. Méér dan een gewoon glas water dus, maar ook stukken gezonder dan een suikerhoudend drankje.

Je eigen flavoured water? Zo simpel: neem als basis plat of sprankelend water, voeg je favoriete fruit en verse kruiden toe en laat je drankje minstens een nacht trekken voor een extra intense smaak.

Topcombi’s zijn alvast:

- peer, kaneel en vanille

- citroen, limoen, sinaas en gember

- pompelmoes, granaatappel en rozemarijn

- aardbei, limoen en munt

The next step: probeer eens kokoswater als basis voor een extra exotische toets.

Alvast twee verfrissende recepten om uit te testen:

Summer breeze: flavoured water met pompelmoes, granaatappel en rozemarijn

1 liter • 20 minuten + een nacht trekken

DIT HEB JE NODIG:

• 1 l water • 1 pompelmoes • 1 granaatappel • 2 takjes rozemarijn

ZO MAAK JE HET

- Giet het water in een mooie karaf.

- Halveer de granaatappel en breek de helften open. Haal de pitjes eruit en voeg toe aan het water.

- Snij de ongeschilde pompelmoes in dunne partjes en voeg toe aan het water.

- Voeg de takjes rozemarijn toe en laat een nacht trekken in de koelkast.

Sweet & spicy: flavoured water met peer, kaneel en vanille

1 l • 30 minuten + een nacht trekken

DIT HEB JE NODIG

• 1 l water • 1 peer • 1 kaneelstokje • 1 vanillestokje

ZO MAAK JE HET

- Giet het water in een mooie karaf of waterkan.

- Snij het vanillestokje in de lengte open en schraap de zaadjes eruit met een scherp mesje. Voeg het stokje en de zaadjes toe aan het water.

- Voeg het kaneelstokje toe en laat een nacht trekken in de koelkast.

Waar koop ik al die wonderlijke waters?

Simpel, bij Bio-Planet! In deze unieke supermarkt heb je een ruime keuze aan frisdranken en plantaardige waters gezoet met natuurlijke suikers. Vaak worden er zelfs helemaal geen suikers toegevoegd. Daarnaast merken we de stijgende populariteit van de gefermenteerde dranken en dus komen we ook aan die vraag tegemoet. Ga je liever zelf aan de slag met verse ingrediënten? Bij Bio-Planet vind je een schitterend aanbod aan verse, biologische groenten en fruit!

Check ons volledige aanbod op www.bio-planet.be