Wat koken topchefs thuis? Ae Jin Huys verklapt haar favoriete Koreaanse gerecht en de ingrediënten die altijd in haar keuken staan

Nina kookt Wat krijgt het gezin van een topchef voorgeschoteld? En welke ingrediënten gebruiken ze graag thuis? Deze zomer nemen we een kijkje in de keuken van enkele bekende koks. Vandaag is de Zuid-Koreaanse Ae Jin Huys aan de beurt. “Kimchi is onmisbaar in de Koreaanse keuken.”

Wie? De Zuid-Koreaanse Ae Jin Huys runt het succesvolle cateringbedrijf Mokja en leert Vlaanderen Koreaans koken. Samen met haar man, muzikant ­Frederik Sioen, reist ze veel naar Korea om nieuwe inspiratie op te doen.

Wat doe je als het snel moet gaan?

Ae Jin Huys: “Ik hou van eenvoudige bereidingen. Droge ingrediënten zoals peulvruchten, rijst, pasta en polenta heb ik altijd in huis. Met de juiste basissmaakmakers zoals sojasaus, geroosterde sesamolie en gefermenteerde chilipasta hoef je maar aan te vullen met wat groenten en eventueel een stukje vlees of vis.”

Welke ingrediënten heb je altijd in huis?

“Kimchi (ge­fer­men­teer­de kool, red.) is onmisbaar in de Koreaanse keuken. Fermenteren is een bereidingsmethode om je groenten te conserveren. Er bestaan wel honderden kimchirecepten. Veel is afhankelijk van je smaak, maar een goede kimchi is verfrissend, lichtzurig en supergezond. Kimchi maken is trouwens helemaal niet moeilijk, in Korea zorgt elk gezin voor zijn eigen voorraad. Sommige recepten maak je in een halfuur, de meer complexe vragen enkele dagen tijd.”

Naast de Koreaanse smaakmakers heb ik bijvoorbeeld altijd goede boerenboter in huis. Een dikke laag boter op brood vind ik heerlijk De Zuid-Koreaanse topchef Ae Jin Huys

Wat is onmisbaar in je keuken?

“Voor mijn cateringbedrijf Mokja kook ik uitsluitend Koreaans, maar ik geniet evenzeer van de Belgische keuken. Naast de Koreaanse smaakmakers heb ik bijvoorbeeld altijd goede boerenboter in huis. Een dikke laag boter op brood vind ik heerlijk. Ik kies zo veel mogelijk voor pure producten. De ervaring leert me: hoe puurder, hoe beter.”

Wat is je lievelingsingrediënt?

“Ik heb me de laatste weken verdiept in het wildplukken. In elke berm en tuin groeien massa’s eetbare, medicinale kruiden, die wij als onkruid bestempelen. Ik pluk, droog, pekel, fermenteer en verwerk allerlei wilde, onbeminde kruiden. Bijvoet, herderstasje, weegbree, dennennaalden, mierikswortelblad … Wandelen zonder wildplukken is ondenkbaar geworden.”

Heb je een gouden tip?

“Gezonde voeding start al bij het kopen van je producten. Ik maak graag tijd om bij verschillende handelaars langs te gaan. Bij kleine, lokale producenten vind je de meest fantastische, artisanale ingrediënten die zoveel beter smaken dan een industrieel bereid gerecht. De Koreaanse foodfilosofie ‘yaksikdongwon’ zegt dat geneeskunde en voeding fundamenteel hetzelfde zijn. Ik deel die filosofie in mijn leven en werk.”

Haar ultieme favoriet: Bomnamul bap (rijst met lenteloof)

Ingrediënten voor 4 personen

• 150 g edamamebonen • handvol paarse shiso, Japans basilicum • 300 g spinazie • flinke handvol kervel • flinke handvol erwtenkiemen • 200 g shiitake • bosje witte asperges • 3 lente-uien, fijngesneden • 200 g zilvervliesrijst • 4 eieren • eetbare bloempjes • arachideolie • peper en zout

Voor de saus: • 4 el sojasaus • 1 teentje knoflook, geperst • 4 el water • 1 lente-ui, fijngesneden • 1 tl gochugaru (Koreaans peperpoeder) • 1 el sesamolie • 2 el gekneusde sesamzaadjes

Bereidingswijze (45 minuten)

1. Was alle groenten grondig en laat goed uitlekken. Schil de asperges en snij het harde onderste deel weg. Snij vervolgens in kleine stukjes.

2. Kook de rijst gaar zoals vermeld op de verpakking. Roerbak de spinazie even in arachideolie en laat slinken. Kruid met peper en zout. Bak de shiitake in olie goudbruin. Kruid met peper en zout. Bak ook de asperges in olie beetgaar. Kruid met peper en zout. Blancheer de edamame in lichtgezouten water.

3. Meng alle ingrediënten voor de saus. Bak spiegeleitjes. Schep de rijst in een kom. Schik de verse kruiden en groenten op de rijst. Leg er ook het spiegeleitje op. Werk af met de shiso en eetbare bloempjes. Druppel er de saus over en serveer.

Meer lezen? Kimchi: Gezond koken met gefermenteerde groenten, Ae Jin Huys (Lannoo, € 25,99)