Gesponsorde inhoud Wat eten we vanavond, om de planeet (en onszelf) een handje te helpen? Alpro

14 september 2020

10u00 0

Het dieet van de toekomst is gezonder voor jou én voor de planeet … en het bestaat voornamelijk uit plantaardig voedsel. Het ‘planetair gezondheidsdieet’ zorgt dat we met de groeiende wereldbevolking gezond kunnen blijven eten op een duurzame manier. Kortom: win-win voor mens én milieu. Vanavond eet jij dus … plantaardig!



Wist je dat voedselproductie een grote impact heeft op het milieu? Daarom vinden wetenschappers dat het tijd is voor de grote voedseltransformatie: het planetair gezondheidsdieet. Daarbij eet je meer plantaardig voedsel. Denk: groenten, fruit, noten en volle granen. Gewoon een beetje meer flexitariër worden dus!

Beter voor jouw gezondheid én voor die van de aarde

Van alle voeding heeft plantaardig voedsel de laagste milieu-impact: minder waterverbruik, minder ontbossing en een lagere uitstoot van broeikasgassen.

Allemaal fijn voor onze wereldbol. Geen zorgen: Je hoeft niet in één klap vegan of veggie te worden. Gebruik minder vlees in je gerechten, geef groenten de hoofdrol op je bord en begin met één dag per week zonder vlees. Alle beetjes helpen. Want door één dag per week vlees van het menu te schrappen, spaar je 1000 liter water uit en 550 kilometer aan CO₂-uitstoot! Je maakt dus een groot verschil in je eentje.

Goed om te weten: Het dieet raadt niet iedereen ter wereld aan om hetzelfde te eten, integendeel. Het is juist de bedoeling dat iedereen het dieet lokaal interpreteert, afhankelijk van de voorraad in eigen land. Zo worden de voedselkilometers beperkt en lokale voedselproducenten gesteund. Volgens de richtlijnen moeten Europeanen maar liefst 77% minder rood vlees eten en 15 keer meer noten en zaden. In Azië is minder vis een beter idee en Amerikanen moeten vijf keer meer bonen en linzen op het menu zetten.

Ben jij een giga-carnivoor en is het voor jou mission impossible om een week door te komen met slechts één burger of biefstuk? Geen paniek, we helpen je op weg met enkele tips!

Vijf tips om meer plantaardig te eten

Ruil vlees eens voor peulvruchten

Om voldoende proteïnen binnen te krijgen, zijn noten en peulvruchten de beste keuze. Soja, kikkererwten, linzen, witte- en bruine bonen … Ze zijn lekker en goed voor jou én voor de planeet! Een vleesvervanger als sojaburger of tofu mag maar is geen must.

Abonneer je op een plantaardige maaltijdbox

Ook met plantaardige ingrediënten tover je makkelijk een maaltijd van restaurantkwaliteit op je bord. Kamp je met een gebrek aan inspiratie? Schrijf je dan in voor een plantaardige maaltijdbox. Zo hoef je zelf geen recepten te zoeken of boodschappen te doen. Makkelijker wordt het niet!

Kies kip

Toch zin in vlees? Vermijd dan rood vlees als biefstuk, hamburger en varkensvlees maar kies voor kip. Want kip belast het klimaat het minst van alle vleessoorten en is bovendien mager vlees.

Lunch plantaardig met je collega’s

Bij een nieuwe gewoonte is ‘samen’ het toverwoord. Spreek daarom met je collega’s af om één keer per week samen plantaardig te lunchen. Zo motiveren jullie elkaar en zijn jullie allemaal goed bezig!

Drink eens sojadrink

Ruil yoghurt en melk eens in voor plantaardige alternatieven. Er zijn zoveel varianten om uit te kiezen! Een plantaardig alternatief voor yoghurt smaakt lekker bij muesli, kokosdrink pimpt elke smoothie en met haverdrink maak je een heerlijke cappuccino.

Als producent van plantaardige alternatieven voor zuivelproducten kent Alpro de voordelen van plantaardig voedsel al langer dan vandaag. Al 40 jaar maakt Alpro plantaardig lekkers op basis van duurzaam geteelde soja: plantaardig alternatief voor yoghurt, drinks, desserten, ijs en veel meer. Proef het allemaal! Je doet jezelf én de planeet er een plezier mee.