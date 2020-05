Exclusief voor abonnees Wat een eitje: zo maak je ze het allerlekkerst klaar Sandra Bekkari

24 mei 2020

11u05 0 Nina kookt Meimaand, eimaand! En dan denk je misschien aan heerlijke eitjes bij de brunch. Maar: hoeveel eitjes mag je nu per week? Zijn eitjes gezond? En hoe pocheer je als een chef? Ei-ndelijk duidelijkheid én de lekkerste receptjes!

• Hoeveel eitjes mag je per week?

Vroeger luidde de richtlijn maximaal 2 à 3 eitjes per week, maar dat is achterhaald. Studies wijzen uit dat de cholesterol die we opnemen via onze voeding (eierdooiers bevatten veel cholesterol) weinig invloed heeft op onze lichaamscholesterol. Heb je geen last van hypercholesterolemie, dan mag je in principe elke dag één ei eten. Maar een gevarieerd voedingspatroon blijft belangrijk!

• Zijn eitjes gezond? Eieren zijn goeie bronnen van hoogwaardige ­eiwitten, ze geven je lang een verzadigd gevoel en de dooier bevat veel vitamine D. Bovendien is een omelet de ideale manier om restjes groenten op te maken, zijn eitjes goedkoop en heb je ze altijd als back-upfood in de koelkast. • Hoe pocheer ik een ei? - Werk in een hoge, smalle kookpot (dan kan je straks gemakkelijker een draaikolk maken). - Breng water aan de kook. Doe er een flinke scheut azijn in – je mag de azijn proeven. Azijn zorgt dat je ei mooi samenblijft. Zout heeft het tegenovergestelde effect. Niet toevoegen dus. - Zet het vuur iets zachter, breng het water tot net onder het kookpunt. - Breek je ei in een kopje. Zet even aan de kant. - Roer met een lepel in de pot tot je een mooie draaikolk krijgt. - Giet het ei pal in het midden van de draaikolk. - Laat 1 à 2 minuten pocheren en schep het ei vervolgens met een schuimspaan uit het water. Je kan in principe meerdere eieren tegelijk pocheren, maar dat is voer voor gevorderden. • Hoelang moet een ei nu koken? 3 à 4 minuten voor een zachtgekookt ei, 5 à 6 voor halfzacht en 8 minuten voor een hardgekookt. Om te vermijden dat je ei barst, prik je er even in met een naaldje. Zorg ervoor dat het altijd goed onderstaat. • Een spiegelei met goed doorbakken eiwit, maar een vloeibare dooier: hoe doe ik dat? Laat je ei rustig op een laag vuurtje bakken. Om het eiwit voldoende te laten stollen en de dooier vloeibaar te houden, doe je een deksel op de pan. • Mijn roerei is te droog, wat doe ik verkeerd? Bak op een middelhoog vuur en schakel het vuur al uit zodra het ei half gestold is. Het ei bakt nog wat verder dankzij de warmte van de pan. TOAST VAN SPELTBROOD MET ERWTENSPREAD, GEPOCHEERD EI EN SCHEUTJES Voor 4 personen • 30 minuten • 300 g diepvrieserwten • enkele blaadjes verse munt • enkele blaadjes verse bladpeterselie

• peper en zout • 4 sneetjes volkoren speltbrood • 4 eitjes • azijn • handvol scheutjes (bietenscheutjes of preischeutjes) • handvol cresson Zo ga je te werk 1> Kook de erwten beetgaar in gezouten water en mix ze fijn in de cutter met de blaadjes munt en bladpeterselie. Kruid met peper en zout. 2> Rooster het speltbrood. Smeer er de erwtenspread op. 3> Breng water met een goede scheut azijn aan de kook en pocheer hier een voor een de eitjes in. Laat de eitjes even uitlekken op wat keukenpapier en leg ze dan op de toasts met de erwtenspread. Werk af met wat scheutjes,

cresson en kruid met peper en zout. Tip: Voeg een plakje gerookte zalm toe als het extra feestelijk mag zijn! ZUIDERSE MINIFRITTATA’S Voor 6 personen • 30 minuten • ½ paprika • ¼ courgette • 4 eieren • 4 zongedroogde tomaatjes • 2 el olijfolie • 2 el gemalen emmentaler • peper en zout • ½ kl currypoeder • ½ kl Provençaalse kruiden • enkele blaadjes verse oregano Zo ga je te werk 1> Verwarm de oven voor op 180 °C. Snij de paprika en de courgette in blokjes. Snij de zongedroogde tomaten in stukjes. Stoof de paprikablokjes, de courgetteblokjes en de stukjes zongedroogde tomaten aan in wat olijfolie. 2> Klop de eieren los met de gemalen emmentaler en kruid ze met peper en zout, het currypoeder en de Provençaalse kruiden. 3> Neem een muffinvorm en vet die in met een klein beetje olijfolie. Giet wat van het eimengsel in de vormpjes. Lepel er wat van de groentemengeling in en giet er opnieuw wat ­eimengsel over. Werk af met enkele blaadjes verse oregano. 4> Zet de muffinvorm zo’n 20 minuten in de oven. Laat een beetje afkoelen en haal de eiermuffins er dan uit. Lekker warm én koud. Tip: Ook heel lekker als meeneemlunch. CARPACCIO VAN GROENE ASPERGES MET GEROOKTE ZALM EN EIERMIMOSA Voor 4 personen • 35 minuten • 4 eieren • 1 bos groene asperges • 4 sneetjes gerookte zalm • handvol verse bladpeterselie • handvol verse dragon • 2 el roze peper • 1 el kappertjes • 1 el wittewijnazijn • 4 el olijfolie • 1 el grove mosterd • 1 el honing Zo ga je te werk 1> Kook de eitjes zo’n 8 minuten. Was de asperges en breek de harde uiteindes af. Snij met een dunschiller dunne repen van de rauwe asperges en schik ze op de borden. 2> Snij de gerookte zalm in stukjes en schik de stukjes op de borden. 3> Pel de eitjes en hak ze fijn. Lepel de eiermimosa op de borden. 4> Hak de bladpeterselie en de dragon fijn en strooi de fijngehakte kruiden over de borden. Werk af met wat roze peper en kappertjes. 5> Maak de dressing door de witte-wijnazijn te mengen met de olijfolie, de grove mosterd en de honing. Serveer de aspergecarpaccio met de honing-mosterddressing. Tip: Leuk weetje: groene asperges hoef je niet te schillen.