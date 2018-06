Warm weer, meer kans op voedselvergiftiging: zo bewaar je eten gezond TVM

27 juni 2018

Heerlijk om met dit warme zomerweer buiten te eten. Maar deze temperaturen hebben ook een nadeel, want ons voedsel wordt sneller slecht. Elk jaar krijgt het Federaal Voedselagentschap dan ook een 900-tal meldingen van mogelijke gevallen van voedselvergiftiging. Daarom geeft Karen Brans, diëtiste bij cateraar ISS, 7 tips hoe je op warme zomerdagen problemen kan vermijden met voeding.

1. Boosdoener nummer 1: rauwe eieren

“Let op met rauwe eieren. Bewaar ze altijd in de koelkast, en niet langer dan een maand. Bereidingen met rauwe eieren zijn erg delicaat bij warm weer. Hou daarom mayonaise, chocolademousse of tiramisu altijd koel”, zegt Karen Brans, hoofddiëtiste bij ISS. “Deze zijn immers vaak de oorzaak van voedselinfecties of -vergiftigingen.”

2. Ontdooien in de koelkast

Als je je producten uit de diepvries haalt, laat ze dan altijd in de koelkast ontdooien, of, wanneer het snel moet gaan, in de microgolfoven. Maar ontdooi zeker nooit op kamertemperatuur, of in warm water.

3. Ook bij een barbecue zo lang mogelijk in de koelkast

Bij een barbecue zorg je ervoor dat alle gerechten, groenten, sauzen en vlees- of visschotels zo lang mogelijk in de koelkast blijven. Vlees of vis dat langer dan 2 uur buiten de koelkast heeft gelegen, is niet meer geschikt voor consumptie. Tegen dan zitten er zoveel bacteriën in, dat je gegarandeerd problemen krijgt. Eet de gebakken stukken vlees of vis best zo snel mogelijk op, of hou ze warm (boven de 65 graden) op de barbecue.

4. Bacteriën stoppen door koelte of hitte

“Door de koude in de koelkast vertraagt de aangroei van bacteriën. Bij kamertemperatuur verdubbelt het aantal bacteriën iedere 20 minuten. Daardoor is voedsel dat te lang op kamertemperatuur wordt bewaard, na 2 uur al niet meer geschikt voor consumptie. Dus: leg het in de koelkast, bij een temperatuur tussen 0 en 7 graden, of hou het warm, boven de 65 graden. Alles daartussen doet voedsel sneller bederven”, zegt Karen Brans.

5. Klaargemaakte gerechten snel koelen

Als je een zelf bereid gerecht in de koelkast wil bewaren, moet je het eerst zo snel mogelijk laten afkoelen. Dat doe je door het bijvoorbeeld in een bak met koud water te zetten. Dek het daarna af voor je het in de koelkast zet.

6. Overschot de koelkast in

Restjes van vlees of vis na een barbecue mogen niet buiten blijven staan: koel ze zo snel mogelijk af en berg ze op in de koelkast. Maar opgepast: kliekjes kan je hooguit 2 dagen in de koelkast bewaren, of 3 maanden in de diepvries. Wanneer je ze opnieuw wil opeten, moeten ze eerst helemaal verhit worden.

7. Neem een koelzak mee naar de winkel

Wie inkopen doet op warme dagen neemt het best een koelzak mee, en eventueel ook koelelementen, om etenswaren die sneller bederven in mee naar huis te nemen: denk aan vlees, vis, eieren, maar natuurlijk ook diepvriesproducten. Ben je wat langer onderweg, dan neem je maar beter een koelbox mee diepvriesproducten om eten dat snel bederft in te vervoeren. Laat ze in ieder geval niet (te lang) in een warme auto liggen.