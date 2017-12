Waarom worden bananen bruin? Timon Van Mechelen

Bron: NEMO Kennislink/Cosmopolitan/Huffington Post 0 Thinkstock Nina kookt ’s Ochtends thuis vertrekken met een gele banaan in je tas en op het werk aankomen met een donkerbruin gevlekt exemplaar, we kennen het allemaal. Dat een bruine banaan nog perfect eetbaar is, heeft je moeder je vast genoeg ingepeperd als kind, maar het blijft wel onappetijtelijk. Waarom worden bananen eigenlijk zo snel bruin? We zochten het uit.

Laten we beginnen met te vertellen dat je moeder wederom gelijk had. Een bruine banaan is inderdaad nog perfect eetbaar. Gevlekt zijn ze zelfs gezonder omdat het antioxidantenniveau hoger is dan bij groene onrijpe stukken fruit. Bovendien: hoe rijper een banaan, hoe zoeter ze smaakt omdat de enzymen het zetmeel omzetten in suikers. Wel verliezen rijpe bananen wat van hun voedingstoffen, maar dat kan je (enigszins) counteren door ze in de koelkast te bewaren.

Beschadiging en veroudering

Enerzijds worden bananen bruin door druk van buitenaf, daarom dat ze na een uurtje in je tas kunnen transformeren van stevig geel naar donkerbruin gevlekt en slap. Maar anderzijds worden ze ook bruin als je ze gewoon lang laat liggen in de fruitschaal. Hoe komt dat?

De banaan bevat een type enzym genaamd polyfenoloxidase dat in zijn eigen compartiment zit. De substraten (de stof waarop een enzym inwerkt en die ervoor zorgen dat de polyfenoloxidase de bruine kleur kan aanmaken), zitten in andere compartimenten. Wanneer een banaan beschadigd raakt (na een ritje in je tas of door het fruit te snijden bijvoorbeeld) gaan de cellen kapot en wordt de inhoud van deze twee compartimenten gemengd. Zo krijgt het de bruine kleur. Dat is trouwens meteen ook de reden waarom een appel bijvoorbeeld bruin wordt na het snijden. De cellen zijn dan kapot, waardoor de enzymen en de substraten zich met elkaar kunnen mengen.

Hetzelfde principe geldt als je een banaan lang laat liggen, alleen is niet beschadiging maar veroudering dan de oorzaak van de bruine vlekken. Na een paar dagen beginnen de individuele cellen in de banaan af te sterven (het is en blijft een levend iets), waardoor het membraan rond de verschillende compartimenten lek raakt en de enzymen en substraten zich wederom met elkaar mengen. Dit proces duurt langer dan beschadiging, maar leidt eveneens tot een bruin stuk fruit.

Kun je het tegengaan?

Het helpt om bananen in de kelder of koelkast te bewaren, koude gaat het verouderingsproces namelijk tegen. Bananen blijven daarnaast graag dicht bij elkaar, want ook dan worden ze minder snel bruin. Trek een trosje bananen nooit van elkaar, maar bind de steeltjes samen met wat vershoudfolie of zilverpapier. Trek er alleen een banaan af als je die nodig hebt. Zo heb je meteen 3 à 5 dagen extra plezier van rijpe bananen zonder bruine vlekken.