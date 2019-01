Waarom we zó graag bakken voor anderen Nele Annemans

09 januari 2019

12u20

Bron: Wienerin 0 Nina kookt Vanaf vandaag kan je je inschrijven voor het derde seizoen van Bake Off Vlaanderen. Maar waarom bakken we nu met z’n allen zo graag voor anderen? Er zit blijkbaar meer achter dan je denkt.

Uit onderzoek blijkt dat bakken immers niet alleen een teken is van naastenliefde, maar dat het ook je eigen welzijn en geluk verhoogt.

Bakken als antistresstherapie

Zo kan bakken gebruikt worden als antistresstherapie. Net zoals schilderen, dat al jaren als een vorm van therapie toegepast wordt, heeft bakken namelijk ook een ontspannend effect. Het goede nieuws? Je hoeft er helemaal geen keuken- of liever bakprinses voor te zijn. Het is vooral het creatieve proces dat je stress verlicht. Volgens een studie van de Drexel University in de Verenigde Staten helpt een creatieve activiteit van 45 minuten zoals bakken al om het stresshormoon cortisol te verlichten.

De Engelse tv-bakker John Whaite zag het zelfs als een vorm van meditatie die hem geholpen heeft om door zijn manische depressie te raken. Experts bevestigen ook dat bakken als een vorm van mindfulness kan gezien worden. “Je wordt gedwongen om je volledig te concentreren op het hier en nu: op het recept, het deeg, op de geur, de smaak en de baktijd. Daarnaast doe je iets productiefs en word je uiteindelijk beloond met het resultaat”, vertelde neurowetenschapper Donna Pincus van de Boston University aan de krant The Huffington Post.

Uit een recente studie blijkt dat creatieve activiteiten zoals koken of bakken je welzijn de volgende dag ook nog verbeteren. Bovendien brengt een taart of cake bakken voor je naasten of vrienden ook psychologische voordelen met zich mee. Als je iets goeds doet voor iemand anders, beloon je daarmee immers ook jezelf. Cake voor iedereen en meer geluk voor jou? Dat klinkt als een duidelijke win-winsituatie!